Conductor revela que Sheyla Rojas y Patricio Parodi "estarán juntos"

Sheyla Rojas y Patrocio Parodi tienen planes de volver a 'estar juntos', esto luego que se hiciera oficial la ruptura amorosa entre el empresario y la conductora de 'Estas en todas'.

Conductor de 'En Boca de Todos' puso en aprietos a la pareja e indicó que ambos estarían juntos en el mencionado programa que conduce Sheyla Rojas todos los sábados.

"Sheyla Rojas, es verdad que el día que fue Patricio a 'Estás en todas' funcionó tan, pero tan bien que: ¿habían pensando en contratarlo por un año y pagar por la franquicia de 'Pato on the beach' acá en 'En Boca de Todos'?", preguntó Ricardo Rondón.

Sheyla Rojas dijo que había asistido hasta la emisión que conduce Tula Rodríguez y Maju Mantilla para aclarar la situación.

"Justamente vine para eso acá al programa, para darle una buena noticia a Patricio Parodi (...) Sé que le va a gustar muchísimo y es que lo hiciste muy bien, pero ahí no más, no hay contrato", explicó la ex de Pedro Moral con referencia al supuesto jale de Patricio Parodi al programa sabatino.

Por su parte, Patricio Parodi no se quedó callado y le contestó de inmediato a la expareja de Antonio Pavón.

"A ver Ricadito, o quizás tu productor si me quiere contratar, pero tú estarás diciendo: 'si entra Patricio, salgo yo'. Ricardo, las cifras me avalan, osea si yo tengo 2 dígitos por encima de las cifras de los sábados anteriores, tienen que jalarme", manifestó el integrante de 'Esto es Guerra'.

En tanto, Sheyla Roja argumentó que en ese espacio televisivo han intentado poner otros programas y que nada ha funcionada tan bien como la emisión que está conduciendo junto a 'Choca' Mandros.

