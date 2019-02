Daniel Radcliffe: "La fama de Harry Potter me sumió en el alcohol"

El actor Daniel Radcliffe, confesó que no pudo asimilar la fama que trajo a su vida la saga de Harry Potter y que por eso se refugió en el alcohol. "En mi caso, la forma más rápida de olvidar que estaba siendo analizado en todo momento por todo el mundo era estar muy borracho", contó el intérprete que ahora ya aprendió a permanecer sobrio.

"No hay forma de salir de eso cuando empiezas a ser tan joven", contó Daniel Radcliffe que ahora tiene 29 años, durante la presentación de los Premios de la Crítica de Televisión en California. "Es como cuando la gente habla de Justin Bieber yo les digo: 'su vida debe ser muy loca ahora'. No se imaginan cuanto te puede abrumar la fama y estar tan expuesto. Parece que por tener un gran trabajo y ser rico no tienes derecho a estar triste o incómodo", agregó.

Esta no es la primera vez que Radcliffe habla sobre su pasada adicción al alcohol. En 2012 reveló a la revista GQ que llevaba meses sin beber después de unos años de vicio y perdición alcohólica que lo hicieron infeliz pero que consiguió cortar de forma radical al terminar el rodaje del último Harry Potter.“Todos los adolescentes, famosos o no, descubren el mundo, salen a la calle, curiosean. Una de las consecuencias es que te vas de fiesta y te emborrachas con tus amigos. Y hay mucha presión para que lo hagas", dijo aquella vez.

Radcliffe consiguió superar su alcoholismo con la ayuda de sus amigos más cercanos. "Me desperté una mañana después de una larga noche y le dije: "No está bien. Cuando pienso en todo el caos que estaba invitando en mi vida, me digo que ahora estoy mucho más feliz", manifestó.