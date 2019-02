¿Luciana Fuster y Emilio Jaime se convertirán en padres?

Los nuevos integrantes de 'Esto es guerra', Luciana Fuster y Emilio Jaime, ya no ocultan su amor y cada vez son más constantes en compartir fotos donde aparecen juntos y felices, tanto que llegan a emocionar a sus files admiradores. Y fueron sus seguidores, quienes luego de ver la reciente publicación que hizo la joven de 19 años en Instagram se percataron de un detalle y por la cual no dudaron en preguntar.

La participante del reality juvenil de América Televisión no esperó que sus seguidores le dejaran peculiares comentarios al dejar un mensaje en el Día de San Valentín subió una imagen donde aparece ella con un ceñido vestido color dorado que deja notar su vientre.

"Feliz día del amor y la amistad para todos!! Les mando muchísimo amor, besos, abrazos y comprensión. Feliz San Valentin mi rey. Estoy enamorada de ti por la persona que eres. Te amo por ser, por estar, por cuidarme, por respetarme, por no poner excusas y más", escribió la joven de 19 años, Luciana Fuster.

"Se les ven lindos y tan enamorados sigan así bendiciones", "Bella pareja", "Y esa 'pancita' ¿estas embarazada?", "Lo primero que vi tu pancita. Pensé que estabas embarazada", "Jaja. A tu edad ¿piensas en embarazo? Espero que llegues pura al matrimonio", fueron algunos mensajes que recibió la integrante de 'Esto es guerra'.

Sin embargo, con el objetivo de que los usuarios no dejen mensajes referido a la notoriedad de su vientre, una razón por las que el público puede pensar que estaría embarazada, Luciana Fuster escribió contundente mensaje. "No amigos, no estoy embarazada... nunca han visto una panza?".

Foto que compartió Luciana Fuster en Instagram



