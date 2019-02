¿Gisela envía indirecta a Beto luego de enterarse que tendrá a Nicola en EVDLV?

Hace unas Beto Ortiz contó que tendrá como primer invitado de ‘El valor de la verdad’ a Nicola Porcella para contar su verdad sobre la polémica fiesta de los chicos de reality, donde Poly Ávila y Claudia Meza denunciaron que fueron drogadas. Este hecho trajo muy controversia en las redes y justamente Gisela Valcárcel, competencia directa del espacio de Latina, se pronunció en Instagram.

“Digan todo lo quieran.Yo mañana les cuento”, escribió en Twitter Beto Ortiz junto a un video donde se le ve a Nicola Porcella declarando: "Este sábado estaré con Beto Ortiz en 'El valor de la verdad'". En las imágenes se ve al integrante de ‘Esto es guerra’ muy sereno y serio para las cámaras.

Por su parte, Gisela Valcárcel tendrá a Sheyla Rojas contando su historia de amor con Pedro Moral, con quien llegará al altar en mayo de este 2019. La conductora de “Gisela Busca” escribió en Instagram un mensaje para su seguidores y ¿para la competencia?.

“Mañana @_sheyoficial me cuenta toda su verdad , la historia detrás ... Se que la disfrutarán. Los sábados se hicieron para divertirnos y esta Chiclayana tiene claro el camino, el amor ha tocado su puerta y después de tanto, habla claro. Los espero en una nueva edición de “Gisela Busca”. El sábado a las 10:00 p.m. PD.. los que no quieran verla , disfruten de un buen sábado, pero aquí no pongan cosas feas , es viernes. Y hoy sólo podemos ser felices”, escribió junto a la publicación donde se le ve posar junto a Sheyla Rojas.

Los seguidores de Gisela Valcárcel sostuvieron que la antena de Latina estará muy caliente con “El valor de la verdad” por todos quieren conocer la verdad de Nicola. Incluso algunos le mencionaron el rating en esta ocasión no le favorecerá porque Beto tendrá un invitado polémico.

Tras confirmar su presencia en Latina, Trome indicó que Nicola Porcella estaría llevándose alrededor de 100 mil soles, solo por aceptar sentarse en el sillón rojo para hablar sobre los temas en los que se ha visto involucrado en los últimos días.



Promoción del programa de Beto Ortiz

Promoción del programa de Gisela Valcárcel