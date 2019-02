Mayra Goñi se defiende de Fabio Agostini con duro mensaje [VIDEO]

Mayra Goñi se defendió de fuertes acusaciones que Fabio Agostini hizo en su contra. En la reciente emisión de 'Válgame Dios', la actriz de 'BVQ' rompió su silencio y dejó en claro que tipo de relación mantiene con Pablo Heredia y Nicola Porcella.

Sin embargo, Fabio Agostini no optó el mismo papel y dejó entrever que Mayra Goñi fue la que sacó los pies del plato en la relación, aduciendo que él siempre se portó bien mientras duró su romance con la también cantante.

"Te voy a decir una cosa Mayra, yo no te he dejado mal en ningún momento, te ha dejado mal tu amigo Nicola. Ella prefiere tener amistad con gente que no le respeta, un círculo de m$&#@ que no le respeta, en cambio yo siempre le he cuidado y la he respetado", manifestó el 'Galáctico'.

Fabio Agostini sorprendió a la reportera al responder sobre lo que representó Mayra Goñi en su vida.

"Mayra Goñi para mí fue un momento que viví bonito con ella....Al final uno de los peores, porque me decepcionó", indicó el español.

Tras estas declaraciones y al ser vista junto a Pablo Heredia, Mayra Goñi dejó en claro que tipo de relación tiene con el actor.

"Pablo es mi hermano, lo adoro. Hay gente que me conoce y sabe perfectamente la amistad que tengo con él y eso es lo que me importa...Nunca, no va haber, no hay forma", señaló Mayra Goñi.

Pese a que Fabio Agostini indicó que Nicola Porcella y Pablo Herederia son mala influencia para su ex, ella salió a defenderlos y afirmar que seguirán frecuentándose con ellos.

"Son mis amigos y no tengo más que decir sobre ese tema. No tengo nada que esconder, son mis amigos", aclaró. Además, la actriz cantó a todo pulmón el tema "Justicia", de Natti Natasha.

"Yo no soy bandida, yo soy una dama...Hicimos justicia porque en el amor el que la hace la paga", se oye cantar a Mayra Goñi, quien además indicó que está soltera y tranquila enfrascada únicamente en su trabajo. ¿El tema fue dedicado para Fabio Agostini?

Fabio Agostini y Mayra Goñi se dijeron de todo