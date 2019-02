Thalía mostró más de la cuenta en osado body [VIDEO]

Thalía representa una de las celebridades más importantes de México. Su gran éxito en la industria musical se ve reflejado en su cuenta oficial de Instagram, donde ya superó los 12 millones de seguidores.

Todo lo que comparte la celebridad mexicana es muy comentado por sus miles de fans de las redes sociales y una reciente publicación de Instagram no ha sido la excepción.

Se trata de una fotografía, donde la cantante de 'No me acuerdo' se dejó ver en un sexy body rosado que puso al descubierto sus medidas de infarto.

Los fans de Thalía no se hicieron esperar y se pronunciaron en la sección comentarios, donde algunos la llenaron de halagos: "eres una diosa", "tienes una figura perfecta", "creo que te amo", "eres la más guapa", "chulada de mujer", "qué bella y sensual te ves. Un regalo hermoso para mi vista" y "te admiro".

Mientras que otros usuarios de Instagram señalaron que la mexicana mostró más de la cuenta: "son ideas mías no sé qué piensan ustedes, pero Thalía cada vez que sale en videos o fotos siempre tiene cubierto el derrier o con lazos" y "con este tipo de fotos ya no le tienes respeto ni a tus hijos, menos a tu esposo o eres de las que piensan: 'el que no enseña no vende'".

Thalía promociona a 'Lindo, pero bruto'

La mexicana se encuentra en la promoción de 'Lindo, pero bruto', canción donde comparte roles con la argentina Lali Espósito.

Este tema ha sido duramente cuestionado por algunos usuarios. Resulta que la letra del sencillo 'Lindo, pero bruto' contiene polémicas frases aparentemente denigrantes hacia el hombre, según algunos usuarios de YouTube y otras redes sociales. "Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco. ¿Por qué no te lees un librito de vez en cuando? Eres lindo pero bruto. Seduces pero solo con el bulto. En el bolsillo solo hay sencillo. Calladito es que te veo más bonito", dice parte de la canción.