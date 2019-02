Andrea San Martín responde a usuarias que cuestionaron su pronunciado escote en TV

Andrea San Martín reapareció en la TV luego de guardar silencio por la situación que vive con el padre de su hija mayor, Sebastián Lizarzaburu, pero jamás imaginó que la cuestionaran por su vestimenta del último miércoles en ‘Válgame Dios’. La exchica de reality llegó al set de Latina con un top y pantalón amarillo lo que provocó las críticas.

Andrea San Martín estuvo en el programa de Rodrigo González y usó un escote, dejaba ver parte de sus bustos por el top de encaje que llevaba puesto. Lo que llamó la atención de sus seguidores es que las venas de esa zona estaban bastante pronunciadas.

Por ese motivo, muchos criticaron que la exmodelo las dejara a la vista y le recomendaron que se tapara porque ‘se veían mal'. Andrea San Martín recibió muchos mensajes por lo que no dudó en responder.

"No entiendo por qué algunos comentarios intentan persuadirme de cubrírmelas. Otras quieren que me ponga polos que me tapan. No logro entender por qué quieren que sea la persona que ellas quieren. Mi nombre es Andrea San Martín y tengo la libertad de vestirme, hablar, postear y redactar lo que yo quiera mientras no fomente algún tipo de maltrato contra terceros", escribió Andrea San Martín en Instagram.

Programa

Enfrentamiento



Hace unos días, Sebastián Lizarzaburu arremetió contra su expareja Andrea San Martín en su intento por ver nuevamente a su hija Maia. El modelo pide conciliar con la madre de la pequeña y así llegar a un acuerdo que beneficia a ambos.