Concierto de The Beatles en la azotea cumple 50 años

Hace 50 años, la agrupación británica The Beatles sorprendió al público al realizar un concierto en la azotea del edificio de oficinas de Apple Records, el sello discográfico situado en pleno centro londinense. Revive los detalles de uno de los conciertos más recordados de The Beatles.

Aquel jueves 30 de enero de 1969, The Beatles tocaron menos de una hora; exactamente cuarenta y tres minutos; sin embargo, dejaron huella en la historia de la música. El famoso concierto de la azotea fue la última aparición en público de la banda, antes de su separación definitiva en 1970.

El último concierto en vivo de la banda inglesa se realizó el 29 de agosto de 1966 en el Candlestick Park de San Francisco. A pesar de que el recinto tenía capacidad para recibir a 42 300 personas, solo asistieron 25 mil debido a fallas en la organización del evento. Aquel show, contemporáneo al estreno de su álbum 'Revolver' no duró más de 35 minutos, tiempo en el que los 4 grandes de Liverpool interpretaron once canciones.

Según contó Billy Preston, tecladista de la banda e invitado especial para la casual presentación, fue John Lennon el de la idea de tocar en el techo de las oficinas de Apple, luego que se descartara la posibilidad de hacerlo frente a las pirámides de Egipto, o a bordo del buque transatlántico Reina Isabel II.

El guitarrista del cuarteto de Liverpool, George Harrison señaló que fueron a la azotea porque era más sencillo que ir a otro lugar para tocar en vivo.

"Nadie lo había hecho, y era interesante ver lo que pasaría cuando empecemos a tocar allí. Instalamos una cámara en la zona de recepción de Apple, detrás de una ventana para que nadie pudiera verla, y filmamos a la gente que venía. La policía y todo el mundo entraba diciendo: No pueden hacer eso. Ustedes tienen que parar", contó Harrison.

La producción general del histórico concierto en el 'rooftop' (azotea) estuvo a cargo de George Martin y del ingeniero musical Alan Parsons, quien en 1973 se convertiría en el hombre detrás de la grabación del álbum 'The Dark Side of the Moon' de Pink Floyd. Lo mismo sucedió con Glyn Johns, quien se encargó de la producción del primer disco de Led Zepellin.

Fueron cinco temas del álbum 'Let it be' los que fueron interpretados en el concierto de la azotea. 'Get Back' (tocada tres veces), 'Don't Let Me Down', 'I've Got a Feeling', 'One After 909' y 'Dig a Pony' fueron las canciones del repertorio.

El día del concierto John Lennon y George Harrison vestían tapados femeninos, mientras que Ringo Starr lucía un estruendoso abrigo colorado para cubrirse del frío mediodía londinense. Paul McCartney se diferenciaba del resto al llevar un elegante traje oscuro.En la azotea también estaban presentes Yoko Ono y Mauren Starkey, esposas de John y Ringo.

El ruido y los problemas de tránsito ocasionados por el show, hicieron que la policía intervenga e interrumpa el concierto. Antes de eso, Lennon alcanzó a decir: "Me gustaría dar las gracias en nombre del grupo, y de mi mismo, y deseo que hayamos pasado la audición.

En 1971, 'Let it be' obtuvo un Óscar en la categoría 'mejor banda sonora'. En 1973, tras la separación del grupo, Paul McCartney obtuvo el Óscar por la canción 'Live and let die', banda sonora de la película de James Bond.

Otros conciertos en la azotea

Luego del mítico concierto de The Beatles en la azotea, son varias las bandas que han imitado este estilo. Solo dos de ellas han logrado un éxito similar al de los cuatro grandes de Liverpool.

En marzo de de 1987, la banda irlandesa U2 grabó el videoclip "Where the streets have no name" en la azotea de una tienda de licores en Los Ángeles.

Años después, en 2009, la banda integrada por Bono, The Edge, Larry Mullen Jr. y Adam Clayton, celebraron el cuadragésimo aniversario del concierto de The Beatles, tocando desde el tejado de la cadena BBC de Londres.

Por su parte, en 2011, la banda californiana Red Hot Chili Peppers grabaron el videoclip de la canción "The Adventures of Rain Dance Maggie", single del disco "I'm with You".