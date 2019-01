Mónica Cabrejos y su rotunda respuesta ante pregunta: ¿Los hijos para cuándo?

No es secreto para nadie que Mónica Cabrejos hace un buen tiempo renunció a ser madre, por ello no le incomodó que una vez más le toquen el tema de los hijos.

El hombre que llamó al programa de Mónica Cabrejos en radio Capital se identificó como Ricardo y dijo ser un fiel seguidor de la conductora, por ello se atrevió a preguntarle cuándo piensa convertirse en madre, debido a que los años pasan.

“Señorita Mónica, discúlpeme. Soy su hincha, siempre la escucho cuando usted habla. Pero la pregunta del millón es, pasan los años, ¿y los hijos para cuándo?”, dijo Ricardo.

La popular showman respondió muy tajante que ella no piensa ser madre porque disfruta mucho como es su vida ahora, libre de responsabilidades y sin que nadie depende ella o viceversa.

“Yo le contesto. Yo ya no voy a tener hijos (...) No voy a tener hijos por varias razones. La primera porque mi vida me gusta tal y como está. No me gusta cocinar, no me gusta depender de nadie ni que dependan de mí. Así que yo creo que para tener un hijo es tomar una responsabilidad y yo me siento capacitada ni con las ganas de hacerlo. Espero que la respuesta haya dejado satisfecha su curiosidad, Ricardo”, señaló la también escritora.

El oyente le respondió y dio a entender que los hijos podrían salvar de la soledad. “No. Le digo porque yo también soy soltero, pero es triste la soledad, ¿no le parece?”, continuó.

Mónica Cabrejos calificó como egoísta el hecho de ser padres solo para no ahogarse en la soledad.

“No. La desolación es triste (…) Tener hijos para no estar sola es la respuesta y el argumento más egoísta que puede existir. Dígame que usted quiere tener hijos para darle lo mejor, hacerlos buenas personas, darle su amor, pero no para estar solo”, fue la contudente respuesta de la figura de Capital.

“No hay garantía de que uno tengo hijos y esté acompañado el resto de la vida, lamentablemente”, concluyó.