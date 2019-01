Antonio Pavón se reencontró con su hijo y dejó conmovedor mensaje [FOTOS]

Tras la acusación pública que realizó Antonio Pavón hace unos días en el programa de Malagy Medina. El exconductor de televisión se reencontró con su hijo, fruto de la relación con Sheyla Rojas.

El español no dudó en mostrar su emoción y su alegría por la situación que decidió usas sus redes sociales para enviar un emotivo mensaje: "Este el amor más grande del planeta. Porque como te quiero no hay nadie que quiera, como yo te amo no hay nadie que ame. Locura y Pasión", escribió Antonio.

Dicho mensaje fue acompañado de una fotografía en la que posa al lado del pequeño después de haber pintado una pared. Ambos muestran grandes sonrisas. Con esta fotografía daría a entender que las rencillas con Sheyla Rojas por el tema de las visitas habría terminado.

La publicación superó los 30 mil 'me gusta' y sus fans no dejaron de comentar la instantánea. "Que lindos eres, un padre 4x4. Felicidades", "Lindos, cuanta ternura y que gran amor de papa. Bendiciones Antonio Pavón", "Felicidades Antonio, bendiciones para ti y tu bebe bello" y "Que bueno que te dejaron ver a tu hijito, eres un gran papá felicitaciones", son algunos de los mensajes que se pueden leer. Sin embargo, otros criticaron el hecho que haya salido en televisión a exponer su situación.

Por su parte, Sheyla Rojas compartió hace unos días una fotografía con un sutil mensaje: "Voy tras lo difícil, tras lo fácil siempre hay fila. Mi fuerza eres tú", con la última frase podría dar a entender que su fuerza es su pequeño hijo.