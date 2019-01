¿BTS tendrá su propia línea de emojis? [VIDEO]

Buenas noticias para las seguidoras BTS. La agrupación de Kpop viene emocionando a propios y a extraños tras confirmarse que su agencia Big Hit Entertainment contrató a la reconocida diseñadora Chun Hye-rim para un innovador proyecto.

Así es, Big Hit Entertainment fue en busca de la diseñadora Chun Hye-rim y se espera que ella sea la responsable de los proyectos relacionados con los nuevos personajes y emojis.

Cabe mencionar que Chun Hye-rim es famosa por ser una de las mentes creadoras de Ryan, un león sin pelo de los Kakao Friends.

Actualmente, Chun ha decidido tomar un nuevo proyecto y será la encargada de transformar a los integrantes de Kpop en personajes muy kawaii.

Por otro lado, Chun Hye-rim será la encargada de encabezar el equipo a cargo de la creación de personajes relacionados con Bangtan.

Es importante mencionar que Big Hit Entertainment colaboró con los emojis de Kakao Talk de BTS. Además, se encargó de los personajes de BT21, los mismos que fueron diseñados por los integrantes de la boy band.

Sobre BTS y su éxito en el Kpop

BTS es un grupo de Kpop surcoreano formado por Big Hit Entertainment. Está compuesto por siete integrantes: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook. Debutaron el 12 de junio de 2013 con la canción "No More Dream" incluida en su primer sencillo "2 Cool 4 Skool".

Su estreno en Japón se produjo con la versión en japonés de "No More Dream" el 4 de junio de 2014. El nombre del club de fans oficial es A.R.M.Y, acrónimo de Adorable Representative MC for Youth.

