Sheyla Rojas rompe su silencio y responde a Antonio Pavón tras acusaciones [FOTOS]

Según la acusación realizada por Antonio Pavón en el programa de Magaly Medina, Sheyla Rojas no le permitiría ver a su hijo, a pesar de que un juez dictó un régimen de visitas.

"El último viernes fui a buscar a mi hijo para estar con él de acuerdo a la conciliación que firmamos en el 2015, pero no me dejó verlo. Estuve 75 días con mi hijo en Filadelfia, vendí todas mis propiedades para asistirle, siempre le pasé 3 mil 500 soles mensuales, pero cuando regresé solo mil 500 porque me estoy estableciendo. En mi desesperación hablé con Pedro Moral para pedirle que interceda por mí", fue lo que dijo en el programa de Magaly, el exconductor de televisión.

En la última edición de 'Magaly TV, la firme', Pavón señaló que la abogada de Sheyla le estaría pidiendo un análisis clínico para poder llevarse a su hijo, algo que le pareció injusto.

Tras estas revelaciones, Magaly no dudó en enviarle un mensaje a la conductora de televisión: "Yo creo que esto se tiene que resolver por las buenas. Y esperemos que lo hagas que se tenga que tomar cartas en el asunto. Nosotros vamos a seguir pendientes del tema hasta que esto se resuelva. Yo creo que tiene que entrar en razón Sheyla. Piensa primero en tu hijo [Sheyla] antes que en ti misma".

A raíz de estos comentarios, la conductora de América Televisión decidió romper su silencio y usó sus redes sociales para enviar un sutil mensaje: "Voy tras lo difícil, tras lo fácil siempre hay fila". Los fans de Sheyla no dudaron en comentar la publicación e inclusive un amigo cercano de Sheyla le escribió un extenso mensaje por lo que está pasando: "Después de la tormenta siempre llega la calma... tranquilidad y sabiduría y siempre lo mejor para el sobrino, no dejes que los manotazos de ahogados afecten tu tranquilidad (la verdad la sabes tu y Dios). Éxitos y a seguir triunfando que esta carrera es difícil y solo quedan los que mantienen el pie de plomo. Te quiero", a lo que la conductora de 'En boca de todos' respondió con un 'te quiero mucho amigo'.