Ducelia Echevarría humilla a Rosángela Espinoza al ingresar a 'Esto es Guerra'

El programa juvenil de competencia 'Esto es guerra', temporada verano, comenzó y trajo nuevas figuras como las de ex participantes del cancelado programa 'Combate'.

Una de ellas es la modelo Ducelia Echevarría, quien humilló y arremetió contra, su ahora compañera de competencia, Rosángela Espinoza. La calificó como la peor competidora y que la producción de 'Esto es Guerra' está "perdiendo plata" con ella.

Las primeras palabras de Ducelia, cuyo apelativo es 'la fabulosa', fueron referidas a Rosángela, a quien la calificó de una muy mala competidora y 'colada'.

"Bueno, yo vengo aquí voy a ser la mejor y ella para mí no es competencia. Vengo a eliminar desde la más débil hasta la mejor, y para mi ella ahorita es la peor", declaró la ex participante de Combate.

Respecto a esto, el conductor del programa, Mathías Brivio, señaló que Rosángela Espinoza es muy buena competidora. A lo que Ducelia contestó: "Pero se habrá ganado su lugar hablando porque compitiendo no hace nada".

La nueva integrante de 'Esto es Guerra' señaló que en su tierra, Oxapampa, las personas que se cruzan con ella le piden que elimina a Rosángela.

En todo momento Rosángela Espinoza se mostró incómoda con las declaraciones de su nueva compañera. En un momento se negó a tomare una selfie con Ducelia, tal como lo pidió Brivio, aduciendo que no tiene memoria en su celular.

"Quiero empezar el año bien, compitiendo y lo demás no me importa. (...)Es 'Esto es guerra', no 'Esto es lengua'", replicó Rosángela.

Como comentario final, Ducelia dijo refiriéndose a Rosángela "que disfrute el tiempo que tenga para hablar porque te voy a eliminar muy rápido".