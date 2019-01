Tesis de Sheyla Roja y Antonio Pavón: estas son las reacciones en redes sociales

Sheyla Rojas y Antonio Pavón son tendencia en Twitter debido a una inusual tesis de su "reconciliación" durante el programa 'Combate' (mayo 2013). El tema fue elaborado por una estudiante de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

La tesis lleva por título el siguiente: "Análisis de la reconciliación entre Sheyla Rojas y Antonio Pavón transmitida durante el programa Combate (mayo de 2013)", utilizada por Lourdes Angélica Sánchez Lavanda para obtener el grado de licenciada en Comunicación y Periodismo.

La publicación inicial se hizo en la red social Facebook, donde varios usuarios, inicialmente, creían que se trataba de algo ficticio, sin embargo, el tutor de la estudiante, César Pita Dueña, se pronunció en la misma red social para aducir que el tema es totalmente aceptable y real.

"¿Existe algún tema que deba ser apartado, estigmatizado, colocado en algún códice (manuscrito) prohibitivo? Me parece que no. Porque todo depende de un elemento fundamental: el enfoque que desde la disciplina de la comunicación se utilice para acercarse al fenómeno que origina la pregunta de investigación.En todo caso, los invito a leer la tesis completa que debe figurar en el repositorio académico de la Universidad, o por lo menos el abstracto, la introducción o el índice", agregó Pita Dueñas en Facebook.

De otro lado, las reacciones de los usuarios de Twitter no se hicieron esperar en la sección de tendencias de la red social, tras hacerse viral la tesis de Sheyla Rojas y Antonio Pavón.

"Y yo preocupada por si me aceptarán mi tema de tesis, ahora sí Bob Esponja, vamos con todo", "Y yo preocupada por mi tema, pero esto me da fuerzas para sustentar la razón del porqué, si Patricio es la estrella, Bob Esponja es el protagonista", "Busca exponer de qué manera el reality show construyó el discurso de la reconciliación entre Sheyla Rojas y Antonio Pavón durante la transmisión del programa a partir de tres ejes temáticos como el lenguaje verbal, no verbal y paralingüístico, y melodrama", "Si alguien hizo una tesis sobre Sheyla Rojas y Antonio Pavón pues yo haré otra sobre Wendy Sulca y su 'Tetita'", se leen algunos mensajes tras la filtración de la tesis sobre la 'reconciliaciónn' de Sheyla Rojas y Antonio Pavón.

Algunos seguidores de Sheyla Rojas pidieron que no se generaran memes sobre el particular, no obstante, dicha sugerencia podría lanzar las alarmas para la proliferación de los mismos.

Combate: Sheyla Rojas y Antonio Pavón se "reconciliaron"