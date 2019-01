Mayra Goñi confirmó operación estética tras ser descubierta en Instagram [VIDEO]

Mayra Goñi se ha convertido en una de las actrices más solicitadas y famosas del medio, debido a que logró ganar notoriedad desde su participación en 'Ven, baila, quinceañera' y hoy cautiva en Instagram y demás redes sociales con su increíble belleza; sin embargo, la joven actriz también cuenta con una serie de críticos que no duda en enviar duros mensajes en su contra.

Como se sabe, la modelo está acostumbrada a compartir fotos en Instagram con diminutos bikinis, las cuales dejan al descubierto su increíble figura. Pero para sus detractores, el cuerpo de la modelo no sería natural, incluso algunos dejaron en claro que habría recurrido al bisturí para tener la imagen que actualmente presume.

Tras enterarse de las especulaciones sobre sus presuntas cirugías, Mayra Goñi minimizó las palabras de sus detractores, dejando en claro que no tiene nada de malo que alguien se opere, o recibir algún tipo de "ayudita", pero todo debe ser con moderación.

A raíz de los rumores, la popular 'Vivi' de 'Los Vílchez' dejó en claro que sí había pasado por el quirófano, pero ha tenido cambios en todo su cuerpo como lo afirman sus detractores, quienes aseguraron que se había sometido a muchas operaciones para lograr la figura que actualmente tiene.

"El que tiene la posibilidad de hacerlo lo va a hacer. Así que por favor, no molesten. Lo que yo pienso que tengo que mejorar lo voy a hacer sin excederme. Yo no tenía nada adelante, era una niñita, pero me puse algo decente. Quizá lo vean diferente en televisión, fácil se ve más brusco, pero parezco una chibolita", dejó en claro la modelo, quien actualmente se encuentra soltera tras terminar la relación con Fabio Agostini.