¿Santiago Ramundo le dedica canción de amor a Geraldine Bazán?

Geraldine Bazán rompió su silencio sobre el tipo de relación que mantiene con Santiago Ramundo. Tras sus declaraciones a TV y Novelas, el actor argentino utilizó su perfil de Instagram para difundir un video, donde él es el protagonista del romántico tema que le habría dedicado a su saliente, según fans.

"Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar...”, fue el epígrafe que Santiago Ramundo utilizó para el reciente material audiovisual que ha llamado la atención de fans y diversos medios de entretenimiento.

¿Acaso Santiago Ramundo le está enviando indirecta a Geraldine Bazán? La actriz aclaró que no hablará de su vida privada en reciente entrevista. Además, la mexicana no descartó que inicie un romance con el actor argentino, quien también fue interceptado para ser cuestionado sobre el particular.

Santiago Ramundo admitió que Geraldine Bazán es una hermosa mujer que sabe cómo entretener a una persona durante su salidas. La ex de Gabriel Soto fue enfática con la prensa al indicar que no hablará más de la cuenta en cuanto a su vida priva se trate, pese a la insistencia de los diversos reporteros que constantemente la asechan para preguntarle sobre el particular, esperando que la mexicana acepte que si tiene una relación amorosa con el argentino.

"¡Feliz Noche! Arranquen una semana llena de paz y alegrías compartidas...", concluyó el mensaje de Santiago Ramundo, quien no solo actúa sino que también canta, tal como lo ha demostrado con el video que ha sido un mensaje indirecto hacia Geraldine Bazán, de acuerdo a los cibernautas y usuarios de Instagram.

Referente a la relación que mantiene con el actor Santiago Ramundo, Geraldine Bazán fue muy directa: "La verdad, no hay nada qué aclarar, no hay nada oscuro. Somos dos personas adultas que se están conociendo; a veces se piensa que es nuestro deber decir todo lo que hacemos en la vida, y pues no".

Instagram: ¿Santiago Ramundo le dedica canción romántica a Geraldine Bazán?