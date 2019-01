Alex Rodríguez toca parte íntima a Jennifer Lopez delante de comensales

A sus 49 años, Jennifer Lopez sigue cautivando a sus millones de fans en el mundo y su pareja Alex Rodríguez ha demostrado que la 'Diva del Bronx' lo tiene 'loquito'. El exbeisbolista sucumbió a los encantos de la intérprete de 'Dinero' y no le importan las cámaras para demostrar que JLo es la mujer de su vida.

En una reciente publicación del perfil de Telemundo en Instagram, Alex Rodríguez le toca las sexys piernas a Jennifer Lopez, quien no se inmutó frente a la mirada de comensales y la presencia de las cámaras de la prensa rosa.

En la instantánea se puede apreciar a Jennifer Lopez con un vestido de transparencias negro que dejó ver sus encantos, mientras Alex Rodríguez lució un outfit en azul y sus inquietas manos entrelazadas con las de la intérprete de 'El anillo'.

Tras la acción de Alex Rodríguez y el consentimiento de Jennifer Lopez, diversos admiradores y usuarios de redes sociales no tardaron en pronunciarse sobre el particular con ácidos comentarios.

"¿Por qué? Si todo el mundo sabemos que a la edad se ve súper bien y esta sexy, se tiene que poner trajes que no deja nada a la imaginación", "Casi siempre así, por poco desnuda, teniendo un cuerpo como ella, hermoso; no sé por que siempre se viste casi desnuda, vulgar","Luce muy bien para su edad, porque se cuida mucho, pero a mi parecer no debe vestirse tan vulgar para mostrar sus curvas", "Nadie habla de eso, hello, se habla de su forma de vestir, con ese cuerpo y esa cara, puede ser la mujer mejor vestida del medio, pero se viste como r@m$%","No toma en cuenta el lugar donde está, ella siempre cree que esta en el burdel", se leen algunos comentarios en la cuenta de Instagram del perfil de Telemundo.

Tras interpretar a Selena Quintanilla en la pantalla grande, Jennifer Lopez mostró su talento al mundo en su magistral interpretación de la 'Reina del Tex-Mex'. Su talento para el baile y el canto han sido sus armas principales para que la 'Diva del Bronx' destaque entre muchas incipientes artistas que apuntaron llegar a lo más alto en Hollywood.

Jennifer Lopez cuenta con más de 85 millones de seguidores en su perfil autorizado de Instagram, donde no duda en hacer alarde de sus curvas a los 49 años. La intérprete de 'El anillo' y pareja de Alex Rodríguez no teme a la censura en redes sociales, lugar virtual que utiliza para difundir sus constantes rutinas de ejercicios en el gimnasio y sus actividades familiares.

Jennifer Lopez y su tema 'El anillo'