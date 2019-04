Sofía y Vanessa ya son ‘primeras damas’

Ambas son figuras populares del espectáculo y aunque sus carreras son distintas, desde ayer tienen la misma misión y función: ‘primeras damas’.

Ello a raíz de las victorias de sus esposos, Álvaro Paz de la Barra y George Forsyth, en las

municipalidades de La Molina y La Victoria, respectivamente.

Luego del triunfo de su esposo y padre de su único hijo, en las elecciones municipales, la conductora Sofía Franco dijo que no le molestaba el título de ‘primera dama’.

“Me alegra, me gusta, porque realmente en nuestro país hay mucho por hacer. En general, en todos los distritos se requiere grandes líderes para resolver la problemática de cada lugar”.

En el caso de la actriz Vanessa Terkes,ha dicho que prefiere que la llamen de otra manera. “Eso de ‘primera dama’ no me gusta tanto ese título. En todo caso, ¿la ‘primera trabajadora’ no? Le voy a poner todo el punche del mundo”, confió.❧