Isabella Bautista, la reina del Pacífico

El carácter rudo de una mujer de Sinaloa (México) y a la vez su feminidad, la ostentación de joyas y su participación en el narcotráfico de la década de los 80, un mundo de hombres fue lo que le interesó del personaje a la actriz Teresa Ruiz, quien revive los inicios de la leyenda apodada la ‘Reina del Pacífico’ en ‘Narcos: México’ .

“Es un papel muy pequeño”, comentaba sobre ‘Isabella Bautista’ en una mesa redonda a la que asistió La República, a inicios del rodaje. “La serie empieza con la exploración de esta mujer para saber qué es lo que quiere del ‘negocio’. Es muy hábil, audaz, astuta y muy inteligente”.

Quizá por esas características, su participación crece en la serie y vemos a otra versión de este personaje basado en Sandra Ávila, a quien Kate Del Castillo interpretó en ‘La reina del sur’. “No creo que haya similitudes con la interpretación. Nuestro personaje está basado en lo que sucedió en México y sobre el rol que exigen de una mujer”, respondió Ruiz, quien estuvo viendo la serie ‘The Crown’.

‘Narcos’ muestra a una joven ‘Isabella Bautista’ iniciando las relaciones que la llevarían luego a conectar el narcotráfico de México con Colombia. El Cartel de Guadalajara –y los crímenes que cometían– estaba liderado por Miguel Ángel Félix Gallardo, interpretado por Diego Luna. “Hay muchos libros sobre México, sobre cómo llegamos a esta guerra tan triste y que nos han roto a todos. Viví en la frontera, tengo muchos amigos que vivieron eso de primera mano, así que hablé con ellos”.

¿Tiene una ‘inusual’ dosis feminista este personaje? “Podría ser”, respondió. “Creo que para las mujeres es difícil y mucho más si es una mujer guapa, esta es muy guapa, entonces, se trata del manejo de su sensualidad, pero a la vez, con ese poder de que ella es sola, que a nadie le debe nada. Los creadores de la serie están siendo abiertos y generosos”.

Post rodaje

Hasta antes de esta temporada, ‘Narcos’ (que ya confirmó la segunda temporada sobre México), no profundizó en ningún personaje femenino, las actrices dieron vida, en general, a las parejas de los narcotraficantes. “O a esposas que lloraban por su marido criminal”, dijo Ruiz esta semana a El País.

Según comentó, conforme avanzó el rodaje –y creció su personaje– el elenco recibió estas indicaciones: “Los actores tenían la dirección de humillarme y yo de mantener esa vulnerabilidad. Porque así era la realidad. Creo que ha sido un error muy grande de las demás ficciones pintarla como extremadamente fuerte”.

Aunque sí, considera, existen escenas que la molestaron. “En la que salimos de una reunión y uno de los personajes dice: ‘Llévala, a los colombianos les encanta un c... redondo’. Y al salir, Félix (Gallardo) me dice: ‘¿Sí deberías venir, no?’. Y ahí, mirarlo bonito y responderle suavecito: ‘Lo que tú digas, Félix...’. Incluso cuando la veo ahora me enfado. Hay otra escena en la que Félix me dice: ‘Vas a agarrar lo que yo te dé o te vas a quedar sin nada’. En ese momento yo pensaba: ‘Pero si eres tú el que no tiene nada’”.

Ruiz reconoce que se identificó en varios momentos de la historia. “Muchísimo. La línea se borró. Esas escenas me molestaban tanto que había días que no le hablaba a Diego (Luna). Y el otro así de: ‘Oye, ¡está loca!’ –ríe recordándolo–. Pues es que yo también, hasta cierto punto, aprendí a través de los años a utilizar mi propio físico, mi sensualidad como mujer, y no es que esté mal, pero sin querer entras en esa dinámica machista. Ellos también usan su seducción, solo que no los juzgan cuando utilizan sus recursos para conseguir lo que quieren. A nosotras nos llaman trepadoras”.

¿Quién fue finalmente este personaje en el origen del tráfico de la cocaína? La actriz lo resume: “Fue una visionaria, fue de las primeras en darse cuenta de que la marihuana iba a llegar hasta cierto punto y que la cocaína iba a expandirse más. Muchos también la llamaban ‘la relaciones públicas del narco’. Y muchos otros no valoraron su poder, pero sin ella, ¿cómo se hubieran conocido todos?”.