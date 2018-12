Lucho Cáceres lanza furibundo comentario en contra de Pedro Chávarry

Pedro Gonzalo Chávarry ha pedido conocer los pormenores del acuerdo de colaboración eficaz con la constructora brasileña Odebrecht. La solicitud del Fiscal de la Nación ha sido catalogado para muchos como un hostigamiento contra los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela.

Si los miembros del Equipo Especial Lava Jato no le dan una respuesta positiva a Pedro Chávarry, muchos creen que el polémico fiscal podría tomar represalias en contra de José Domingo Pérez y Rafael Vela.

Por ejemplo el exprocurador anticorrupción, Julio Arbizu, advirtió que la separación de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez implicarían un freno a la lucha anticorrupción.



A través de una entrevista en Ideeleradio, Julio Arbizu señaló que optar por esta alternativa le parecía "no solamente inconveniente, como lo han dicho algunos actores y miembros del sistema de justicia, sino absolutamente catastrófico".

“La [salida] de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez es probablemente el adelanto de la partida de defunción de la lucha anticorrupción como la conocemos en estos días”, indicó Arbizu durante una conversación con el periodista Glatzer Tuesta.

Las declaraciones del exprocurador anticorrupción llamaron la atención del actor Lucho Cáceres, quien invocó a la población a estar atenta ante una una "eventual partida de defunción de la lucha anticorrupción" para reaccionar y no quedarse "de brazos cruzados".

El actor de ‘De vuelta al barrio’ adelantó en su cuenta de Facebook que dejará de "pernoctar en la comodidad" de su hogar para "dedicarle 24 horas" a las marchas y protestas. Además tildó a Pedro Chávarry de "servil fantoche de la mafia".



Según expresó el artista el Facebook, al país le ha "costado mucho llegar hasta acá" y no se puede "eludir el grito de auxilio" del Perú.



"No soy un asiduo concurrente en marchas y protestas, lo reconozco, pero de darse una situación así, creo que dejaré de pernoctar en la comodidad de mi hogar para dedicarle las 24 horas a la lucha por revertir lo que pretende hacer la secta fujimorista a través del Fiscal de la nación Pedro Chávarry, servil fantoche de la mafia, creo que es obligación moral de todos el hacerlo, que no se diga que somos un pueblo sin reacción, no nos quedemos de brazos cruzados ante la eventual partida de defunción de la lucha anticorrupción, nos ha costado mucho llegar hasta acá. No se puede eludir al grito de auxilio de tu país, atentos. “La injusticia es humana, pero más humana aún es la lucha contra la injusticia” - Bertolt Brecht", manifestó Lucho Cáceres en su cuenta de Facebook.