Juan Darthés y las actrices que lo acusaron por acoso sexual [VIDEOS]

Argentina estremeció tras la grave denuncia pública que hizo la actriz Thelma Fardín contra su excompañero Juan Darthés, a quien acusó de violación cuando tenía 16 años durante una gira con el elenco de 'Patito Feo' en Nicaragua.

La conferencia que prensa que realizó la joven de 26 años organizada por el colectivo Actrices Argentinas generó que se vuelva recordar y recopilar información con respecto a las otras actrices que también acusaron, en algún momento, al ahora actor de 54 años. Aquí le daremos detalles de las denuncias que hicieron Calu Rivero, Anita Coacci, Natalia Juncos, y -ayer- Thelma Fardín.

Calu Rivero

En el 2012, la actriz Calu Rivero había trabajado con Juan Darthés en la tira 'Dulce Amor' de Telefe, pero luego ella dejó de participar debido a los reiterados acosos por parte del actor durante las grabaciones.

Y tras cinco años de permanecer callada, en el 2017, decidió contar, en una entrevista con Agarrate Catalina, que vivió el acoso "en carne propia", pues su entonces compañero se propasaba con ella en las escenas de besos y sexo que tenían que grabar juntos. Y que, pese a la acusación que le hizo, el actor optó por mantenerse en silencio.

"Después de cinco años, tomé coraje y hablé. Estoy aliviada y orgullosa de haberlo hecho, de sacarme este malestar", relató en ese entonces en una carta abierta. Su declaración mereció una demanda de Darthés por daños y perjuicios.

Pese a esta polémica respuesta de Juan Darthés, decenas de colegas comenzaron a brindar abiertamente su apoyo a Calu Rivero.

Ana Coacci

Anita Coacci, hija de Inés Rinaldim, compartió con Juan Darthés algunas escenas en 'Gasoleros' en 1998 y 1999, en ese momento ella tenía 20 años y recién daba sus primeros pasos como intérprete.

Al ver el debate televisivo sobre el caso Juan Darthés, y notar que distintos individuos lo defendían, decidió contar por media de una carta publicada en su cuenta de Facebook el terrible episodio que le tocó vivir a causa del actor.

"El señor se desliza con la silla que tenía rueditas y se me tira encima, se para y me tira contra la pared, me besa me mete la lengua, me agarra la mano y me hace tocarle su sexo, mientras me dice: "Mira como me ponés. Yo congelada y sin poder reaccionar. En segundos entró una de las chicas de vestuario y él se separó inmediatamente y yo me fui", reveló.

Natalia Juncos

Por otro lado, la actriz Natalia Juncos denunció en el 2017 haber sido acosada sexualmente por Juan Darthés durante su participación en la novela 'Se dice amor' en el 2005. Sin embargo, su acusación no tuvo respuestas, pues nadie la creía.

"Yo tenía puesto un vestido corto, debajo de la cola, muy sexy. Antes de filmar, me tocó con el dedo índice y me lo pasó desde la nuca, hasta donde comienza el fémur, y me dice ‘Ay cómo me calentás’, me doy vuelta y me dice ‘mirá cómo me ponés’ y me muestra la erección que tuvo. Me quedé estupefacta", dijo en algún momento Natalia Junco en declaraciones a Cadena 3.

Thelma Fardín

Thelma Fardín relató en un video la violación que sufrió por parte de Juan Darthés durante la gira de 'Patito Feo' en Nicaragua, en el 2009. Y luego, en una conferencia junto al colectivo Actrices Argentinas dio más detalles de lo ocurrido.

"En el año 2009 estaba de gira con un programa infantil muy exitoso, tenía 16 años y era una nena. El único actor adulto que viajaba en el grupo tenía 45 años. Una noche él me besó el cuello y yo le dije que no, me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo: 'Mirá como me ponés', haciéndome sentir su erección".