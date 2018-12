¿Luis Miguel cantó ebrio en concierto? [VIDEOS]

Increíble. El cantante Luis Miguel viene recibiendo todo tipo de críticas en las distintas redes sociales luego de su última presentación en el Auditorio Nacional de Ciudad de México. Usuarios que asistieron a la presentación del popular 'Sol de México' reportaron que tuvieron que esperar una hora y media para que la expareja de la actriz Aracely Arámbula suba al escenario, y encima notaron algo distinto en el artista musical, que les causó mala impresión.

En los distintos videos que se han difundido en las plataformas sociales, se escucha a Luis Miguel cantando con algo de dificultad temas como "Devuélveme el amor" o "La Barca", que incluso en algunos momentos sustituyó la letra de la canción por gritos o tarareos. Situación que el público se mostró indignado y empezaron a pifiar, y que muchos de ellos no dudaron en manifestar su queja en Twitter. Incluso algunos presumen que el intérprete de "La incondicional" habría subido al escenario en estado etílico.

"Luis Miguel está tan borracho en el escenario que ahora es el público el que le dice "¿Cómo dice?","@AuditorioMx Luis Miguel drogado? No se le entiende nada, no canta nada, no sabe ni donde está!!! Que tristeza, que falta de respeto... Increíble que no quede nada de quien fue... #LuisMiguel", "#LuisMiguel un poco triste que saliera algo borracho o cansado, es que la verdad no se sabe.Pero lo más asqueroso fue la gente corriente chiflado la mitad del concierto.O sea qué pagan para quejarse?Si no les gusta al menos dejen escuchar a los que si estábamos dispuestos a quedarnos", fueron algunas de las quejas que reportaron usuarios de la citada red social.

Sin duda un escándalo más que se suma a la lista de Luis Miguel durante sus conciertos. Entre los más recordados fue el de mes de marzo de este año.

Fans se manifiestan en Twitter tras concierto de Luis Miguel

Quienes le chiflaron e hicieron Buuuuu a Micky @LMXLM hoy en el @AuditorioMx no se dieron cuenta de que hoy se convirtieron en el Explotador de #LuisitoRey !! Déjenlo en Paz!! Vieron la serie y lo tiranizan!! #LuisMiguel pic.twitter.com/PfQUjuVRsV — Marco Pacheco (@YoMarcoPacheco) 11 de diciembre de 2018

Una tristeza esperar hora y media para escuchar a #LuisMiguel gritar casi todas sus canciones. @Ticketmaster_Me espero cumplan su palabra en cuanto al reembolso de los boletos. pic.twitter.com/1DEPIi8gUA — Priscila Carrillo (@PrisCarrillo) 11 de diciembre de 2018

Programa Sale el sol informó sobre el último concierto de Luis Miguel