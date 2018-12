Miss Universo 2018 ya tiene a su primera eliminada [FOTOS]

A pocos días de la gala final del Miss Universo 2018 a realizarse este domingo 16 de diciembre, el lunes las concursantes sorprendieron (unas más que otras) en la competencia de trajes típicos. Hasta el momento no se sabe cuál de todas logró impactar más al jurado, lo que sí se dio a conocer es que una de ellas ya no podrá presentarse en el certamen de belleza.

A través de las redes sociales, se reveló que la modelo Marie Ester Bangura, representante de Sierra Leona en la edición 67 del Miss Universo, ya no va más en el concurso de belleza más importante del planeta.

Como se recuerda, Marie Bangura tuvo complicaciones con su llegada a Bangkok, capital de Tailandia, ya que le tomó casi una semana en viajar por barco desde su país Sierra Leona.

"Hola fanáticos y seguidores de Miss Universe Sierra Leona, gracias por su apoyo y preocupación. Miss Universo Sierra Leona está bien y está ya en Tailandia (…). Sin embargo, la mala noticia es que ya no compite con las otras chicas debido a que llegó tarde. Ella viajó en un barco de su país a Nigeria y tardó varios días. Posteriormente tuvo un vuelo a Tailandia. Ahora está apoyando a las 94 chicas que participan en la competición", escribió la organización del Miss Universe Sierra Leona.

Es así que Miss Sierra Leona fue eliminada del Miss Universo por no llegar a tiempo para actividades importantes del concurso que se realiza en Bangkok. Además ya no aparece en la página oficial de Miss Universe entre el resto de las candidatas.



Cabe recordar que en los últimos días hubo muchas preocupación sobre Marie Ester Bangura ya que no había información sobre su paradero.

El pasado 2 de diciembre de 2018, la concursante de Sierra Leona compartió una fotografía en Instagram, en la que aparece con boletos en manos, lista para partir a la competencia de Miss Universo 2018.





Seis días después de que compartiera la imagen, trascendió que no llegó a tiempo al certamen para registrarse junto al resto de las candidatas.