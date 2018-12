¿Qué le sucedió a Eugenio Derbez? Fans preocupados por el actor de 'El Grinch'

Eugenio Derbez, voz que le da vida a 'El Grinch', alborotó Instagram luego de publicar una instantánea en su perfil oficial. En esta ocasión, el actor mexicano difundió una alarmante fotografía, donde luce totalmente demacrado y casi irreconocible, según fans de redes sociales.

"Así terminé después de cuatro meses de rodaje en Australia, pasar a dejar maletas a Los Ángeles, volar a México para estrenar 'El Grinch' y hacer gira de prensa y comerciales para.....Vida de actor", fue el epígrafe que Eugenio Derbez utilizó para su instantánea que se ha robado todas las miradas en la esfera virtual.

En Instagram, miles de fanáticos no han dejado pasar por alto la fotografía y se ha pronunciado en la sección de comentarios de la cuenta oficial de Eugenio Derbez.

"Ya te ves viejito y cansado, ánimos Eugenio", "Lo importante que esté con salud mi estimado, saludos", "¿Qué te paso Eugenio? Te veo más viejito de lo normal", "Estoy feliz por todos tus logros y alegrías que nos has dado", "No te preocupes Eugenio, a ti se te ama por tu gran talento, no por tu apariencia", se leen algunos mensajes que le dejaron a Eugenio Derbez.

Al parecer, Eugenio Derbez se caracterizó de algún personaje para realizar alguna publicidad y así tener más impacto en la esfera virtual. Algunos de los usuarios de Instagram adujeron que tal vez se trataría solo de maquillaje.

Cibernautas le desearon los mejores deseos para uno de los grandes que tiene México en el séptimo arte. Eugenio Derbez viene promocionando 'El Grinch' para estas fiestas de Navidad y varios de proyectos publicitarios acorde para estas fechas.

Eugenio Derbez en Instagram

(Foto: Instagram)