Hija Jackie Chan se casó tras ser expulsada a la calle y tildar de homofóbico al actor [FOTOS]

Jackie Chan generó polémica en el mundo con las fuertes declaraciones de su hija, quien lo acusó de haberla echado de la casa al revelar su homosexualidad e intenciones de casarse con su novia. La joven que lo tildó de homofóbico, pese a ser su padre, hoy compartió en sus redes sociales que ya contrajo matrimonio con su pareja.

Se trata de Etta Ng Chok Lam, la hija del reconocido Jackie Chan y la actriz Elaine Ng Yi Lei, quien unió su vida con su novia Andi Autumn, avivando así la polémica entre ella y su padre. La joven compartió la imagen a través de su cuenta de Instagram, donde aparece con su pareja y el parte de matrimonio que confirma la unión.

“Unidas por el amor y la ley el día de nuestra boda”, escribió Etta como una de las frases en su cuenta oficial de Instagram, cumpliendo así su más grande sueño, en tanto, su pareja también decidió pronunciarse y agradecer a la hija de Jackie Chan por ayudar a encontrar cuál era su verdadera identidad.

“Etta me ha dado el regalo de ser mi verdadero yo y es muy difícil explicar el cambio que siento”, escribió la joven. “Ya no tengo miedo… Toda mi vida pensé que era tóxico, ella me hizo darme cuenta de que estaba rodeada de negatividad”, agregó en su publicación, refiriéndose a todas las personas que intentaron separarlas antes de llegar al altar.

La pelea con Jackie Chan

Como se recuerda, Etta compartió un vídeo en YouTube donde aseguraba que pasaba por una crisis económica a raíz de la "homofobia de sus padres", quienes la habrían echado de la casa y discriminado "por ser lesbianas", incluso afirmaron que en más de una ocasión debieron de dormir en la calle por la falta de dinero.

Ante ello, la madre de Etta no se quedó de brazos cruzados y respondió con fuerza a su hija asegurando que si no tiene dinero "debería de trabajar y no valerse de la fama de otra persona para adquirir dinero".