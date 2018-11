¿Le deseó lo peor? Lucho Cáceres causa polémica con mensaje a Martha Chávez

La semana pasada la brasileña Lana Campos de Morales denunció en la comisaría del aeropuerto Jorge Chávez al congresista peruano Moisés Mamani por haberle tocado el trasero. Ante la polémica, el fujimorista fue duramente criticado en las redes sociales y en la televisión, aunque no faltaron quienes defienden al parlamentario.

Al darse a conocer la denuncia de la aeromoza que además fue respaldada por la aerolínea Latam, la fujimorista Martha Chávez cuestionó la acusación de la joven trabajadora.

“Repudio a los agresores, sacavuelteros, etc. y tengo convicción de que toda denuncia debe ser investigada, pero de este video no se deriva nada indebido previo e incluso al congresista lo tratan amablemente y le explican que el siguiente vuelo es a las 8 pm. A un agresor en flagrancia se le detiene (y si es congresista se lo pone a disposición del Congreso)”, expresó en Twitter. Lo peor vendría después.



En un segundo tuit, Martha Chávez aseguró que en un avión y cualquier otro lugar que esté lleno de personas es normal ser tocado, incluso hasta golpeado.



“Por otra parte, ¿"tocamientos" en un lugar abarrotado de gente y donde quienes están en los asientos del pasillo son usualmente tocados y golpeados por quienes transitan por ellos?”, sostuvo la exlegisladora naranja, lo que generó que ella también sea criticada.

A través de Facebook, el actor peruano Lucho Cáceres se mostró en contra de lo dicho por Moisés Mamani y le dedicó duras palabras.

“Así me encierren en una caja china contigo no te rozo ni por un millón de dólares esperpento”, manifestó el actor de la teleserie ‘De vuelta al barrio’. No todo quedó allí.

Cáceres terminó su publicación con una frase que fue entendida para algunos usuarios como un deseo de muerte. “Ansío el día que ese hociquito tuyo se cierre para siempre”, concluyó el actor sobre Martha Chávez.