Nicki Minaj abrirá los People's Choice Awards 2018 este domingo [VIDEO]

Todo va quedando listo para los People's Choice Awards 2018, premios que se otorga el público a los mejores de la industria de la música. La que abrirá el show este domingo 11 de noviembre será la rapera Nicki Minaj y mostrará que es la mejor en este ritmo pues dejará todo en la gala.

El medio estadounidense E! señaló que la intérprete de “Barbie Dreams” será la encargada de iniciar la ceremonia con la canción de su más reciente álbum platino "Queen". Nicki Minaj está nominada en dos categorías Mejor Artista Femenina 2018 y Mejor Álbum 2018 por "Queen", lo que significa que también estará a la expectativa de lo que suceda esa noche.

Esta presentación será un premio al gran año que ha tenido Nicki Minaj. En agosto, la cantante estrenó su cuarto álbum, ‘Queen’, y debutó en el segundo lugar de la prestigiosa lista Billboard 200.

The E! People's Choice Awards are gonna open with a BANG 💥 @NICKIMINAJ takes the stage Sunday night at 9/8c! #PCAs pic.twitter.com/sNhihx4Lcm