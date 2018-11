Tiroteo en California: Actriz confirma que su sobrina murió en la masacre de Borderline

Masacre en Estados Unidos. Este jueves California se tiñó de sangre por culpa de Ian David Long, un exsoldado de 28 años que protagonizó un tiroteo en el bar Borderline Bar & Grill, que dejó un saldo de varias personas heridos, entre ellos un agente que participó del operativo.

Sin embargo la acción de Ian David Long, quien utilizó una granada de humo antes abrir fuego en el local antes de quitarse la vida, también dejó al menos una decena de víctimas mortales. Una de ellas fue la sobrina de la actriz Tamera Mowry-Housely.

Tamera Mowry-Housely, de 40 años, y su pareja, el excorresponsal de Fox Adam Housley, fueron los que confirmaron que la sobrina de la actriz, identificada como Alaina Housley, fue asesinada en el tiroteo en el bar Borderline de Thousand Oaks.

“Nuestros corazones están rotos. Recién nos dimos cuenta de que nuestra sobrina Alaina es una de las víctimas de la balacera anoche en el bar Borderline de Thousand Oaks”, dijo la pareja en un breve comunicado citado por la revista People.

Alaina Housley, de 18 años, estaba en el local con sus amigos. Antes de la confirmación de su deceso en el bar del sur de California, la joven estaba siendo buscada por la pareja y por sus familiares.

“Alaina era una joven increíble con tanta vida por delante y estamos devastados de que su vida haya sido interrumpida de esta manera”, expresó la pareja. “Agradecemos a todos por sus oraciones y pedimos privacidad en este momento”.



Horas antes Tamera, quien participó en la serie "Sister Sister", respondió a un tuit la madrugada del jueves 8 de noviembre después de que una chica dijera que su amiga, Alaina, había desaparecido. Incluso ofreció una descripción de lo que llevaba puesta.

Según el diario Los Angeles Times, el esposo de la actriz llegó al centro médico Los Robles buscando a la joven, pero un guardia le impidió el paso indicándole que las instalaciones estaban cerradas.

Staying positive and praying and hoping and wishing there was more I could do. https://t.co/sp9I9dLXsq