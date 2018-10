"Waste it on me", lo nuevo de BTS y Steve Aoki en YouTube [VIDEO]

BTS y Steve Aoki volvieron a unir sus talentos para lanzar "Waste it on me", canción que aún no cuenta con clip oficial, pero que ya es todo un éxito en la plataforma YouTube por el video lyric.

"Waste it on me" se incluirá en “Neon Future III”, la nueva producción discográfica del DJ Steve Aoki, famoso a nivel mundial por ser el productor estadounidense de EDM y fundador del sello discográfico Dim Mak Records.

No es la primera vez que los integrantes de la agrupación Kpop se juntan con Steve Aoki, ambas celebridades de la música ya se habían unido para el remix de “MIC Drop” y “The Truth Untold”.

Como parte promocional de este nuevo tema, Steve Aoki se pronunció en Instagram con la publicación de distintas fotografías al lado de los chicos de BTS.

"Este bop ha estado en todo el mundo. Nada de esto hubiera sido posible sin mi familia de BTS, el #btsarmy y mis fans. ¡Los amo a todos!", escribió Steve Aoki.

Sobre BTS:

BTS es un grupo de Kpop surcoreano formado por Big Hit Entertainment. Está compuesto por siete integrantes: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook. Debutaron el 12 de junio de 2013 con la canción "No More Dream" incluida en su primer sencillo "2 Cool 4 Skool".

Sobre Steve Aoki:

Actualmente, ocupa el puesto número 11, según la encuesta anual que realiza la revista DJ Magazine. A finales de 2013 Steve Aoki batió dos Records Guinness con la ayuda de sus fans durante una presentación en vivo en Los Angeles. El primero de los récords fue por conseguir la mayor cantidad de glowsticks brillando durante 30 segundos y el segundo por mantener al público gritando continuamente durante más de dos minutos y medio.

El récord fue certificado en el momento por representantes de Guinness y posteriormente le fueron entregadas a Steve Aoki sus correspondientes placas.

Mira el videoclip de "MIC Drop", una colaboración pasada de BTS y Steve Aoki: