Reportera de ATV se pronuncia por exabrupto en vivo y revela qué pasó [VIDEO]

Los jóvenes periodistas Angie Espejo y Julio Fernández dan los informes a diario, pero el último viernes ellos fueron los protagonistas de la noticia, luego de un blooper en vivo en el reciente programa ‘ATV Noticia Edición Matinal’, de Milagros Leiva.

Tras ser tendencia con el hashtag #DondeEstaJulio y convertirse en protagonistas de divertidos memes, los periodistas de ATV se presentaron en el programa de Beto Ortiz para hablar del incidente que ocurrió en el frontis de la casa de Keiko Fujimori.

Angie Espejo pidió disculpas al público por su exabrupto en vivo. “Han sido horas difíciles. Ante todo pedir disculpas a todos los televidentes, a mi familia. Ha sido un exabrupto (...) ”, manifestó la joven visiblemente apenada.

“Tú no puedes escuchar lo que dicen en las redes porque son como una barra brava que te van a ladrar de todas maneras. No te dejes afectar por eso”, fue el consejo que le dio Beto Ortiz a la comunicadora.

Durante una entrevista en ‘Beto a saber’, Angie Espejo explicó la circunstancias en las que ocurrió su error. "7 en punto yo tenía que estar parada frente a cámara, 7 y tanto me dicen dale pase a Julio, yo no sabía qué Julio y si me lo decía a mí o lo decía dentro del switcher. [...] mi error fue no esperar un poco, bajo un poquito el micro y digo dónde está Julio", relató la reportera de ATV.

"Bajo un poco el micro, y entredientes y con la voz un tanto amarga por la desesperación del retorno digo ¿dónde m#$'x está Julio?", añadió.

Como se recuerda, la mañana del viernes Angie Espejo lanzó una lisura en vivo cuando dio pase al reportero Julio Fernández. "Vamos a darle paso a nuestro compañero Julio Fernandez", dijo la periodista, quien luego agrega: "¿Dónde m#$'x se encuentra Julio?", una frase que se hizo tendencia y que tuvo como respuesta el hashtag #AcaEstaJulio.