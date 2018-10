Sheyla Roja: "Le deseo lo mejor a Patricio en su nueva relación"

Sheyla Rojas no pierde el tiempo para emprender nuevos proyectos. Pese a que está en los preparativos de su boda con el empresario Pedro Moral, la conductora inauguró su centro de estética La Femme. "Es un centro de cuidado para la piel y el cuerpo con tratamientos no invasivos. Estoy segura que podré ayudar a muchas mujeres en este centro estético así que aquí las espero con los brazos abiertos", anotó Sheyla quien tuvo como madrina a Ethel Pozo.

De otro lado Sheyla aprovecho para comentar la relación entre su ex parea Patricio Parodi y la actriz Flavia Laos, recientemente confirmada por ellos mismos. "no me gustaría opinar nada porque no quiero que se tergiversen las cosas y menos meterme en cosas que no me competen. Lo único que puedo decir es que le deseo lo mejor a Patricio, de él solo guardo los bonitos recuerdos y ahora espero que disfrute del amor y que tenga una relación bonita".

Sheyla descartó que su decisión de no hacer mayores comentarios sea por miedo a que Flavia responda con algún comentario desatinado. "No es eso, yo soy una mujer que no tengo miedo a nada ni a nadie, me podrán decir miles de cosas, pero si yo no opino es porque así soy yo como persona. ¡Imagínate!, me han puesto calificativos, se han pronunciado feo de mí, etc. pero a mi no me gusta tener enfrentamientos con nadie, creo que conforme va pasando el tiempo uno va creciendo, va madurando y obviamente sabes que camino elegir. Soy una mujer que no está de acuerdo con enfrentamientos y menos de una mujer a otro mujer. como ya dije, les deseo la felicidad y todas las cosas buenas, no tengo nada más que opinar".

La conductora de Estas en todas prefirió referirse a su matrimonio con el empresario Pedro Moral con que se casará en mayo de 2019. "Estamos viendo todos los preparativos juntos, estoy muy emocionada aunque Pedro me gana. En verdad estoy viviendo el sueño del matrimonio que, como ya he contado, no era algo en lo que me proyectaba. Pero ahora estoy feliz. Espero completar mi familia con otro hijo, creo que todo llega a su momento pero ojalá Dios quiera y llegue pronto", finalizó.