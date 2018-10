Christian Meier emociona a Karina Calmet con un tuit, pero decepciona a otros

El actor y cantante peruano Christian Meier causó polémica en las últimas horas por un comentario que hizo en su cuenta de Twitter sobre los comunistas y sus supuestas gollerías.

“Los comunistas más bravos del Perú desayunan en Starbucks, almuerzan en McDonald's y vacacionan en Disney. Yes baby. Abajo el imperialismo Yankee, que se mete en todo”, fue lo que escribió el intérprete de “Quédate” y “Carreteras mojadas” en Twitter.

La publicación de Meier se dio después de que se difundiera en las redes sociales una fotografía donde aparecen el polémico Gregorio Santos, líder del Movimiento de Afirmación Social (MAS) y el electo gobernador de la región Junín, Vladimir Cerrón, en un local de la cadena Starbucks.

Inmediatamente el mensaje de 120 caracteres de Christian Meier fue tendencia en Twitter (Trending topic) con comentarios a favor y en contra de lo manifestado por el actor que interpretó al ‘Zorro’ en una novela de Telemundo.



Una de las primeras personas que salió a avalar públicamente a Christian Meier fue la actriz Karina Calmet. Además de darle ‘like’ al tuit del actor, la fujimorista añadió: “Usan Nike, comen en los mejores restaurantes tirando por la borda todo lo que predican”.

No todo quedó allí. Karina Calmet no pudo ocultar su emoción por lo que escribió contra la izquierda y la seguidora de Keiko Fujimori no dudó en elogiar el aspecto físico de Meier.

“Qué guapo es Christian Meier. Talento peruano para el mundo, sí”, fue lo que escribió en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, los comentarios negativos fueron mayoritarios. Algunos usuarios de Twitter cuestionaron duramente al actor. ““Si supieras algo de la realidad no harías un comentario tan simple”, “Lo único que pido es conocer la definición de comunismo de Christian Meier”, “Christian Meier, por favor, dedícate a lo tuyo: modela, actúa, vende tus perfumes; pero no hables de política. La túnica 'naranja' que usas apesta”, “Ahora entiendo por qué Christian Meier interpretó tan bien al pituco cojudo en Asu Mare 2” y “¿Alguien le puede conseguir un contrato en una telenovela a Christian Meier para que se calle?”, le expresaron.

“Ver una novela de Christian Meier te vuelve capitalista ultraderechista consumista y comprador compulsivo de chucherías que solo enriquecen a tu empresario explotador, avisado estás lamebolas de Abimael” y “Sería más fácil explicarle la teoría de la relatividad a un macaco, que hacer que Christian Meier entienda la diferencia entre comunista, socialista, socialdemócrata, progresista, etc., etc. Pobre viejoven, tanta endogamia trae estas consecuencias”, manifestaron otros usuarios.