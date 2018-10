Kim Kardashian y sus atrevidas fotografías que enloquecieron a sus fans de Instagram

Kim Kardashian es una de las empresarias e influencers sociales que ha sabido conquistar Instagram, siguiéndole a Selena Gomez quien ostenta 144 millones de seguidores en la plataforma digital antes citada. Sus atrevidas fotografías han retado la censura en el ciberespacio y sus fanáticos han sabido reconocer lo bien que luce a sus 38 años.

Desde fotografías en sexys vestidos, ceñidas prendas, sexys bikinis y sin ellas, Kim Kardashian ha logrado acaparar la atención de los diversos medios y en cada una de sus difusiones suele obtener no menos de 1 millón de "Me gusta" y miles de comentarios que destacan la buena figura que mantiene, pese a ser madre de familia.

Kim Kardashian , al igual que sus hermanas, suelen ser el centro de atención en cualquier lugar que asistan y a los eventos que acude busca lo mejor de los diseñadores para acaparar las principales portadas de los diversos medios de entretenimiento locales e internacionales.

Kim Kardashian cuenta con más de 119 millones de seguidores en Instagram, con tal solo seguir a 116 personas de interés personal y más de 4 mil publicaciones que han dado que hablar desde la creación de su perfil hasta la actualidad.

La empresaria Kim Kardashian logró mayor protagonismo gracias al programa de telerealidad E! Keeping Up with the Kardashians, donde la matriarca de la familia, Kris Jenner, y sus hermanas son las protagonistas de la producción estadounidense.

Kim Kardashian y el desnudo que impactó a sus fans