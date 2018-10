'Spiderman: Lejos de casa': se filtra video del rodaje y revelan el tercer traje del héroe

Spider- Man: Far From Home (Lejos de casa) forma parte de las películas más esperadas de Marvel y por ello los fans siempre se las ingenian para saber más de la producción en mención; ahora, usuarios de redes sociales no escatimaron en el spoiler del material cinematográfico y difundieron un video donde se le ve al arácnido con su tercer traje en plena grabación.

Spider-Man: Far From Home concluyó con su rodaje en Europa por lo que ahora la producción de Marvel se trasladó hasta las principales calles de Nueva York para grabar las escenas restantes que formarán parte de la esperada cinta del hombre arácnido.

En video se puede apreciar a Spider-Man de Tom Holland y Michelle Jones de Zendaya en una escena riesgosa, suspendidos por unas cuerdas. Además, usuarios también se dieron el tiempo de fotografiar cada escena y realizar algunos planos del nuevo y tercer traje del superhéroe.

El traje revelado sigue los parámetros vistos con anticipación en Homecoming, pero reemplaza el clásico color azul del héroe por un tono negro que es decorado por una araña blanca en la espalda y otra en el pecho.

La nueva indumentaria de Peter Parker sería el tercero identificado en la producción de Far From Home (Lejos de casa) hasta ahora, junto al atuendo negro y el de Homecoming que han protagonizado varias fotos en el set. Se conoce que, incluso, podría ser el cuarto traje del arácnido si el Iron Spider se incorpora en esta película. posibilidad que no se ha confirmado ni descartado.