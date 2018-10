Eva Ayllón: “La música criolla es mi vida”

Eva Ayllón logró su novena nominación a los Grammy Latinos con el disco Clavo y canela, y este fin de mes presentará 48 años después, otra producción que postulará a la Academia en junio próximo. “Estoy muy contenta y agradecida por esta oportunidad, aunque no dejo de lamentarme. Yo digo: ‘¿Por qué no lo hice antes? ¿Por qué hace diez años no empecé a grabar y a grabar?’. Pero Dios sabe por qué hace las cosas y por qué tiene que ser ahora”, dijo la cantante.

La intérprete comentó que, al contrario de lo que se puede pensar, no viajará pensando en ganar el Grammy, pero espera que Perú siga estando en “esa maravillosa lista” de nominados. “Expectativa (de ganar) no tengo, ya estoy muy contenta con que el Perú haya sido nominado. Yo debería pasar un disco para cada uno de los tantos millones de habitantes para que sepan que todos estamos nominados. Ellos me dan fuerzas a mí, y si el disco sale exitoso, es el éxito de todos”, agregó.

Con 48 años después, la criolla vuelve a sus orígenes, según adelantó. “He entrado a una onda medio retro, en donde estoy rescatando la forma en que grabábamos antes. He vuelto a grabar una marinera norteña, un festejo, un landó. Está bien distribuido, como lo hacíamos hace veinte años”.

Junto a Sencillamente Eva, tendrá en físico tres discos en el Gran Teatro el 30 y 31 de octubre. “Para mí dejaron de existir los arreglos musicales. Ya no le pago a ningún músico por un arreglo musical. Entramos a la sala de grabación y yo les voy diciendo qué es lo que quiero en el piano, que no suenen los coros o cómo van las palmas”. Además, continúa trabajando con su hijo, el productor y músico Francisco Ayllón.

48 años después tiene entre los temas a ‘Taita guaranguito’, una nueva versión de ‘José Antonio’, ‘Saca las manos’ interpretada “a la antigua”, además de un tributo. “Le tengo mucho amor, es un homenaje a Lucha Reyes”. En noviembre viajará a Cuba para un proyecto musical.

Junto a ‘La voz’ y ‘Los cuatro finalistas’

Tras ser coach y jurado de los dos realities, la intérprete invitó a siete de los concursantes para cantar con ella en el Gran Teatro Nacional. “Desde que salió ‘La voz’ he sido una de las que más se ha preocupado de los cantantes y he tenido la oportunidad de llevarlos al escenario”, sostuvo.

Jair Mendoza, Javier Arias, Jeremy Gómez, César Mansilla, Marcela Navarro, Susan Ochoa y Noelia Calle la acompañarán en siete canciones. “Son voces muy potentes y quiero que los vean. Yo dije: ‘Vamos a hacer el ejército de Eva Ayllón, quiero que continúen con mi legado”.

Ayllón también pidió más difusión a la música criolla (en ‘Los cuatro finalistas’ cuestionó a Pedro Suárez-Vértiz por recomendarle a un participante cantar otro género). “La música criolla es mi vida. Nací y viví humildemente, no tenía ni radio ni televisión. ¿Qué es lo que falta ahora? Falta difusión, programas de televisión, programas de radio con música en vivo, como antes. Yo lo propuse en la radio en la que estaba y nadie me hizo caso. Les dije que por el presupuesto no se preocuparan, los chicos iban a ir encantados y mis músicos se comprometieron, pero la radio no tuvo ganas de hacerlo”, dijo en la conferencia. ❧