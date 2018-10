Veleria Piazza recibe conmovedora sorpresa tras superar crisis por enfermedad [VIDEO]

La exMiss Perú Valeria Piazzase mostró conmovida por la sorpresa que el programa 'Tengo algo que decirte', que se transmite por Latina", tuvo preparado para ella, quien hace el papel de mensajera para del espacio televisivo, que ya cuenta con fieles espectadores.

Como se recuerda, la modelo estuvo casi siete meses lejos de la pantalla de por una enfermedad rara autoinmune que la tuvo internada en centro médico y llevar tratamiento en España. Ella ahora es parte del programa conducido por Lady Guillén, quien se encargó de darle la sorpresa.

La también abogada le consultó cuál ha sido su mayor empuje para seguir adelante cuando pasaba un momento difícil en su salud y la exMiss Perú contó que desde ese entonces valora más la salud, más aún porque no pensó que a la edad que tiene iba a temer por su vida siendo tan joven

"De hecho, cuando tú estás bien, trabajando y de pronto sientes unos síntomas. Un día te sientes mal y al día siguiente estás sin saber qué tienes en la clínica, como que valoras basta el tema de la salud. Yo valoro bastante la alud, va Siento cómo las personas que tienen esas enfermedades tan raras que son tan largas, tediosas, dolorosas, cómo pueden pasar por todo de un día para el otro.Tú no piensas en tu mortalidad a esta edad", reveló Valeria Piazza se en el programa 'Tengo algo que decirte'.

Ella contó además que cuando tuvo que estar en silla de ruedas sentía que le faltaba motivación, por lo que decidió a pensar en positivo y así superar uno de los momentos más críticos de su vida.

"Solo quería ver el mar, correr, hacer deporte y me di cuenta que todo el tiempo que estaba en silla de ruedas me sentía débil, me faltaba motivación, ganas. Entonces, poco a poco siento que todo estaba en la cabeza y trataba de ser positiva para seguir", reveló la exMiss Perú.