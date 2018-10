¿Por qué Nicola Porcella y Angie Arizaga protagonizaron tensa discusión en 'Esto es Guerra'?

No se guardaron nada. Nicola Porcella y Angie Arizaga fueron el centro de atención en 'Esto es Guerra' tras protagonizar una tensa discusión en pleno programa en vivo.

¿Qué fue lo que pasó? Según se pudo ver en una reciente edición de 'Esto es Guerra', Nicola Porcella soltó una indirecta hacia los "guerreros" ' y Angie Arizaga al sentirse aludida no se quedó callada y respondió fuerte y claro a su expareja.

"Hay un montón de gente que quiere quedar bien ante cámaras. Hay gente acá que es muy susceptible con lo que le escriben por las redes, con lo que le vayan a decir, siempre quieren tener su buena imagen, quieren cuidarse y no quieren pelearse con nadie y dicen lo que les conviene en el momento", señaló Nicola Porcella.

Ante estas palabras, Angie Arizaga expresó: "Creo que el quedar bien es no decir de qué equipo eres. Sí, yo he dado muchas victorias a las Cobras, pero ahora mi corazón es león y lo estoy porque no quiero quedar mal con un equipo. Estoy siendo sincera. Ahora soy leona. La sinceridad de Rafael, según lo que vemos aquí, es que quiere quedar bien con los leones y cobras y por eso no quiere decir el nombre de nadie. Eso es quedar mal".

Nicola escuchó cada palabra emitida por su expareja y aunque todos pensaron que se quedaría callado, el "guerrero" señaló que no entendía la intervención de Angie. Finalmente, la popular "Negrita" aclaró que estaba hablando de Rafael Cardozo.

Aunque todos pensaron que la discusión había llegado a su final, Nicola Porcella no se quedó callado y sentenció: "Hay gente que en el programa no hace mucho, no trabaja mucho y tiene que manejar bien sus redes sociales. Hay gente que sí trabajamos y sí hacemos las cosas y lo manejamos distinto. Cada uno maneja el tema como quiere".