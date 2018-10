‘Ojitos hechiceros’ vuelve con nueva historia de amor

El éxito de la telenovela ‘Ojitos hechiceros’ hizo que la productora Michelle Alexander detenga sus demás proyectos de ficción y retome la historia de Estrellita y July.

“Cuando terminamos la telenovela dejamos una ventana abierta con la posibilidad de hacer una segunda parte si el proyecto daba para ello. Luego de analizarlo, nos dimos cuenta que la historia tiene para desarrollar más conflictos, así que decidimos retomarla, pero con nuevos personajes que se suman a la historia”, señaló Michelle.

Así, presentó al argentino Pablo Heredia como el nuevo villano de la trama, quien llegará para poner a prueba el amor de Estrellita por July.

“Pablo llegará como el ‘príncipe de la bailanta argentina’. Será como uno de esos argentinos atorrantes que tendrá su banda musical. Le hará la vida a cuadritos a la pareja protagónica, pero además actuará de la mano de una mujer con la que va a confabular para hacer maldades. Para ese papel ingresará una actriz que anunciaré más adelante”, anotó la productora.

A su turno, Heredia se mostró más que emocionado por este nuevo reto en su carrera en Perú. “Estoy más que feliz de sumarme a esta producción en donde haré dos cosas que me apasionan, actuar y hacer de villano. Mi personaje es un tipo que se hace pasar por encantador, pero en realidad es una persona ambiciosa que se mueve según su beneficio propio. Acá en Perú será la primera vez que me verán en ese rol, así que estoy muy entusiasmado. Otra cosa que me alegra es que voy a tener la oportunidad de cantar. De alguna manera vuelvo a mis raíces porque me inicié cantando en quinceañeros y fiestas privadas”, señaló.

En tanto, Melissa Paredes y Sebastián Monteghirfo le dieron la bienvenida a Heredia y se mostraron agradecidos con el cariño del público.

La telenovela, que iniciará sus grabaciones en los próximos días, estará en pantalla al término de ‘Mi Esperanza’ en América TV.

Alista película familiar

De otro lado, Michelle Alexander adelantó que para el próximo año no solo se enfocará en las telenovelas sino que también tiene previsto incursionar en el cine y producir una cinta de corte familiar.

“Para el 2019 ya tenemos planificada la producción de una cinta familiar. La protagonista de la historia será Alessia Lambruschini. La niña es bastante talentosa, es una artista nata. Con ella también tenemos en proyecto otra telenovela. Asimismo, ‘Señores papis’, la telenovela que protagonizará Aldo Miyashiro, también ha sido postergada para el año que viene. ❧