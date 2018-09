Pedro Loli le responde fuerte y claro a Jonathan Rojas tras declaraciones [VIDEO]

Pedro Loli y Jonathan Rojas pasaron mucho tiempo juntos en la agrupación de cumbia ‘Gran Orquesta Internacional’; sin embargo, el primer cantante ya mencionado ha revelado que no es amigo detrás de los escenarios de Rojas, por el contrario simplemente es su compañero en la industria musical.

Loli aseguró que jamás fue el amigo de Rojas, hecho que provocó que el competidor de ‘El artista del año’ rompiera su silencio. “No es cierto (de que no soy su amigo), yo estoy tranquilo. No me afectaron sus declaraciones. Como siempre he dicho, le deseo mucha suerte, espero que todo le vaya bien”, dijo el cumbiambero que participó en el reality.

Por su parte, Pedro Loli estuvo en el programa de ‘En boca de todos’ y señaló que no puede tener amistad con todos en una agrupación de cumbia. “Yo puedo tener afinidad con otra persona. Eso no me hace una persona mala. Soy sincero”, señaló en el programa de América TV.

“Creo que Jonathan tiene una gran voz y talento. Con mis declaraciones yo no quise malos entendidos. No sé si le afectó”, agregó Pedro Loli.

Los panelistas de ‘En boca de todos’ le cuestionaron si ambos han conversado sobre el tema fuera de cámaras. “Yo le escribí, pero no me respondió. En ningún momento mi intención fue hacerle sentir mal (a Jonathan Rojas). Yo lo considero mucho, fue un buen compañero de trabajo”, comentó el artista.