Válgame Dios: Angie Jibaja perdería custodia de hijos por polémicas fotos

Un nuevo escándalo. El presentador de televisión Rodrigo González compartió en su cuenta de Instagram un video del previo a la emisión del programa de espectáculos 'Válgame Dios'. En la publicación que realizó se puede ver una denuncia pública que hizo un usuario de redes sociales sobre la modelo peruana Angie Jibaja.

En el video que muestra 'Vágame Dios' se puede ver unos mensajes que compartió un usuario, aparentemente de Twitter, donde expone que la modelo Angie Jibaja habría retomado el consumo de drogas, lo cual ocasionaría que pierda la custodia de sus hijos menores de edad, fruto de la relación que mantuvo con el cantante Jean Paul Santa María.

En un primer mensaje se puede leer "Bueno, el chico borró su última historia, pero aquí tomé un pantallazo. Angie se sigue drogando". En otra publicación que compartió con el equipo de producción del programa de Latina se puede leer lo siguiente. "Miren el Instagram del cuñado de Angie Jibaja. (Censurado) puso en historias, ahí, fumando y drogándose con ella, en casa de ella. Hagan algo por esos niños, no vale defender más (censurado)".

Ante estos mensajes que recibieron en 'Válgame Dios', una reportera se contactó con Angie Jibaja para que pueda aclarar la denuncia pública que hizo un usuario de redes sociales. Ella fue interceptada mientras se encontraba "tatuando" las cejas en un conocido local.

Tras la publicación de estos pantallazos, una seguidora de Angie Jibaja le dejó un mensaje en la foto de su pareja, "Rich White". Esto fue lo que compartió. "De verdad, se te quiere y a él lo conocemos por ti y no se le desea mal porque no lo conozco, pero en el video se ve la cara de los 2 y están pasados. Realmente espero que reacciones y que no llegue a mayores. Sigue con tu tratamiento y espero te ayude y no pierdas a tus hijos, que son tan hermosos, bendiciones".