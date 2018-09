La doble de Megan Fox y sus ardientes fotos en Instagram que destronaron a la actriz

La actriz Megan Fox, pese a ser madre de familia, es una de las artistas más hermosas y deseadas de la vasta industria del "séptimo arte", sin embargo, su doble, Claudia Alende, de origen brasilero, ha cautivado a miles de usuarios en Instagram con el gran parecido a la celebridad.

La doble de Megan Fox ha sabido ganarse el cariño y la admiración de millones de usuarios en redes sociales, donde no duda en lucir sus prominentes medidas que han enamorado a más de uno, en especial en Instagram.

Megan Fox, la actriz más deseada de Hollywood, desde que creo su cuenta en Instagram, hasta la fecha, solo ha realizado 99 publicaciones con las que logró acumular 6 millones de ávidos fanáticos que siguen cada una de las actividades que difunde en dicha plataforma social.

En tanto, Claudia Alende, el doble de Megan Fox, realizó 600 ardientes publicaciones que caló en las retinas de los atentos usuarios de Instagram, cuyas cifras en la plataforma digital casi duplica a la cantidad considerable de admiradores que ostenta la celebridad de Hollywood.

La doble de Megan Fox cuenta con 10 millones de fanáticos que no dejan de admirarle por el gran parecido a la actriz, no obstante, sus prominentes medidas le han dado un plus adicional a la guapa 'garota' que no escatima en posar con diminutas prendas en su perfil autorizado de Instagram.

(Foto: Instagram)

(Foto: Instagram)



(Foto: Instagram)