Vía Instagram, Mónica Cabrejos denuncia que fans de Rosángela Espinoza la atacan

Hace un par de días que la modelo Rosángela Espinoza lanzó su canal de YouTube con el tema "los errores más comunes al hablar", lo que provocó que Mónica Cabrejas lo calificara como “una huachafería”. Luego de su comentario, supuestos seguidores de la integrante de ‘Esto es guerra’ la atacaron en Instagram.

La también locutora de radio vio la necesidad de compartir algunos insultos que le llegan por parte de algunos usuarios de Instagram. “¿Fans de Rosángela o delincuentes?”, así tituló la publicación que hizo Mónica Cabrejos en Instagram.

“Debo decir que me he quedado pasmada ante estas amenazas de supuestos fans de Rosángela Espinoza, quienes aseguran no puedo decir que su video enseñando gramática me parece patético y mega hiper archi fingido. La razón: me desaparecerán, porque resulta que la opinión y la libertad de expresión no aplica para la integrante de EEG. Amenazan con contratar delincuentes para silenciarme, destrozarme en redes con 1.7 k de seguidores ,que obviamente en estos mensajes se evidencia que varias cuentas la maneja la misma persona con el mismo nivel gramatical. Pues queridos les anuncio que el video de Rosángela me parece una huachafería y que uds escriben así porque ya sabemos quién les enseñó”, comentó en la publicación de Instagram.

Mónica Cabrejos aseguró que esos insultos no la harán desistir de sus opiniones. “Y para que yo cambie de opinión sobre el mierdoso video de YouTube tendría que ver que se enseña con el ejemplo y no con palabras escritas por un guionista que sí sabe de gramática. Está dicho estimados amiguitos... 1.7 k de seguidores, un Ejército de fans o dos delincuentes a sueldo con varias cuentas en redes sociales para asustar a quienes no gustamos de tanta huachafería”, comentó.