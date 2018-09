Flavia Laos toma radical decisión tras vinculación con Pablo Heredia

Tras el fin de la relación de Alessandra Fuller y Pablo Heredia, la actriz Flavia Laos fue señalada como “la manzana de la discordia”. Según el actor, ellos empezaron a ser relacionados porque los vieron juntos en un concierto.

Con la finalidad de no seguir generando polémica y evitar que la involucren más con el actor argentina, Flavia Laos tomó una radical medida y lo dio a conocer para las cámaras de América Televisión.

En conversación con un reportero de ‘América Espectáculos’, la guapa actriz reveló que decidió distanciarse de Pablo Heredia pese a que eran grandes amigos.

"Yo con Pablo éramos súper amigos, y obviamente por todo lo que han hablado, nos alejamos, hablamos una vez a las quinientas, es lo mejor, nadie quiere dañar su imagen ni nada, y ya era demasiado, hasta han dicho que le he robado el enamorado a Ale (Fuller)", fue lo primero que dijo Flavia Laos tras su llegada a Perú de su maravilloso viaje por Europa.



Por otro lado, Laos se pronunció sobre su supuesta enemistad con Alessandra Fuller y aclaró que si bien ya no son tan cercanas como antes, ellas siguen siendo amigas.

La protagonista de “Ven, baila, quinceañera” contó que la última vez que conversó con Fuller fue el mismo día que se fue de viaje a España. También aclaró que no se vieron seguido debido a que no graban juntas las escenas, tal y como sí pasó con Alondra García Miró y Mayra Goñi.



"No me he distanciado, no grabo las mismas escenas que ella, como en VBQ, cada una tenía su papel y son diferentes turnos. Por eso, yo me he vuelto más amiga de Mayra y de Alondra", señaló.



Flavia Laos también dio a conocer que ella fue una de las personas que le pidió a Alessandra Fuller a no declarar de más sobre su vida personal. "(Hablé con 'Ale') Justo el día que me fui de viaje, ella no va a comentar de esa tema porque es una persona que nunca ha estado en escándalos. Entonces, por qué comentaría ‘si’ o ‘no’ porque eso al final es una noticia y lo que le hemos dicho es que mejor no comente y no diga nada", aseguró.