Celebridades reaccionan en redes sociales tras la muerte de Mac Miller

Tras darse a conocer que el rapero Mac Miller falleció a los 26 años, distintas celebridades vienen pronunciándose en Instagram y Twitter con emotivas palabras de despedida.

El cantante Ed Sheeran se pronunció con un sentido mensaje en Instagram. "Esto realmente me entristeció. Salí con Mac varias veces a lo largo de los años y él siempre fue muy cariñoso, siempre tenía la hora del día para cualquiera, fueran quienes fueran. Además de ser un gran talento, fue un gran humano. Amor y oraciones a su familia y amigos. No sé qué más decir. Es tan desgarrador", señaló el músico.

El rapero Wiz Khalifa se despidió de su colega con estas palabras: "Orando por la familia de Mac y que descanse tranquilo".

"Fuiste una persona increíble. Cambiaste tantas vidas. Tenías tanto amor en tu corazón. Me has inspirado a lo largo de la escuela secundaria, y no estaría donde estoy hoy sin ti. Nunca una persona más amable, sincera y hermosa. Te amo, Mac", escribió el rapero Post Malone.

Freddy Leyva, joven integrante de la agrupación CD9, quedó realmente sorprendido por la partida del rapero y se pronunció en Twitter: "No puedo creer la noticia de Mac Miller, estoy triste".

El youtuber y cantante Mario Bautista también quedó en shock por la noticia y escribió en Twitter: "Impresionante lo de Mac Miller".

Según el portal especializado TMZ, la expareja de Ariana Grande falleció de una aparente sobredosis. Por ahora las investigaciones siguen su curso en Estados Unidos.

En mayo último Ariana Grande y Mac Miller finalizaron su romance de dos años. La pareja estaba muy enamorada e incluso hicieron un video juntos que fue todo un éxito en YouTube. “The Way fue lanzado en marzo del 2013. La pareja lucía muy enamorada y así lo demostraron en cada escena del videoclip. Actualmente cuenta con más de 300 millones de visualizaciones en YouTube.

La ruptura entre Ariana Grande y Mac Miller estuvo lleno de controversias, debido a que Miller había protagonizado varios episodios con las autoridades probablemente por abuso de drogas. Después de un accidente automovilístico en el que había abandonado la escena y huido de las autoridades, la cantante escribió un mensaje en su cuenta de Twitter: "Por favor, cuídate".

¿Quién es Mac Miller, el ex de Ariana grande?

Malcolm James McCormick nació el 19 de enero de 1992, en Pittsburgh, Pensilvania, hijo de Karen Meyers, una fotógrafa, y Mark McCormick, un arquitecto. Su padre es cristiano y su madre es judía. Miller fue criado como un judío y tuvo un Bar Mitzvah. Miller se crió en el Breeze Point de Pittsburgh.​

Mac Miller decidió centrarse en su carrera en el hip hop y dejar de lado los estudios, aunque no se lo tomaba muy seriamente, más tarde señaló: “Tengo serias verdades acerca de ello, y cambió mi vida completamente… yo solía hacer deporte, jugaba a todos los deportes, e iba a todas las fiestas de la preparatoria, pero una vez me enteré que el hip hop es casi como un trabajo, y a partir de entonces, me lo tomé mucho más en serio y no he parado desde que cumplí 15 años”.

Mac Miller y Ariana grande en "Best Day Ever":