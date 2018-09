Verónica Castro: "La Casa de las Flores es el mayor reto de mi carrera" [VIDEO]

Verónica Castro sigue tan vigente como la misma producción de Netflix, 'La Casa de las Flores', pese a que en México la edad estipulada para retirarse de la actuación es de 65 años. En la serie producida por Manolo Caro la actriz es impulsada a salir de su zona de confort para interpretar a una mujer egocéntrica que tiene que 'comerse' todo el orgullo para evitar que la sociedad señale a su familia.

En una entrevista, Verónica Castro atendió a diversos medios desde sus aposentos de Virginia de la Mora, luciendo un traje celeste de dos piezas y una blusa marrón. Los hombres de prensa no se percataron en su momento, pero ese vestuario era parte de una de las escenas de los primeros capítulos de 'La Casa de las Flores', el cual tuvo que se camuflado con una manta para evitar se fotografía y por ende que se divulguen las imágenes.

Pese a que Verónica Castro es una de las actrices más hiperactivas cuando está en una entrevista, varios de los reporteros trataron de seguirle el ritmo para sacarle lo mejor de la experiencia que fue en la última producción, la que marcó el retornó a su carrera luego de casi 10 años de ausencia.

"¡Qué mentira! (se ríe) Para nada, nunca le costó trabajo. Fui yo la que estaba de arrastrada con él. Me fue a ver al teatro, nos saludamos y le dije que nunca me venía a ver, que nunca me saludaba… Y a partir de ahí empezamos a forjar una amistad. Un día le dije que llamaba a todo el mundo a trabajar. ¿Y yo qué? Nunca me das nada. ¡Dame chanda! Fui yo la que le pedí", respondió a una de las preguntas sobre el director Manolo Caro y el trabajo que le costó convencerla para que interprete a Virginia en 'La Casa de las Flores'.

En esa misma línea, la actriz más importante que tiene México comentó que tenía muchas ganas de volver al ruedo y que vio en Manolo Caro un director con el que podía confiar.

"Con gente como Manolo, sí. Volver a lo mismo de antes era demasiado fácil. Quería algo diferente. Quería que me dieran la oportunidad de futurear, como le digo a él. Y como esto es una futureada, pensé: “A ver si la viejita consigue llegar, y por lo menos acercarse a la pantalla de ellos”. Cuando me habló fue muy lindo. Fuimos a cenar después del teatro y me planteó una historia interesante y distinta. Me contó que mi papel sería diferente a lo que yo había hecho", expresó.

Finalmente, Verónica Castro reveló que interpretar a Virginia de la Mora fue uno de los retos más serios en su vasta carrera actoral.

"Sin temor a equivocarme te diría que sí. Voy para mis 70 años. ¿Qué más podría venir? Manolo me hizo revolcar el cerebro, mi forma de ser, la forma de vestir, de arreglarme… Y hasta de actuar. Estoy acostumbrada al teatro, soy aguda, uso las manos… En televisión tengo que bajar un poco. Todo es mucho más normal, todo hay que decirlo con mayor contención, sin manotear. Me ayuda porque el personaje tiene que estar contenido porque todo es un desastre. Continuamente le estoy preguntando a Manolo qué tengo que hacer", acotó.