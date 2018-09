Kim Kardashian colgó foto de cuando tenía 18 años y asombra a sus seguidores

La conocida Kim Kardashian tiene 116 millones de seguidores en Instagram tras su fama en el reality ‘Keeping Up with the Kardashians’, las polémicas de su familia y sus romances. La celebridad recientemente colgó una fotografía en la popular red social en la que luce con 18 años y se nota el cambio físico que sufrió a lo largo de los años.

La hermana mayor de Kylie Jenner colgó la instantánea hace unas horas en Instagram y se le ve junto a su padre fallecido Robert Kardashian. “1998”, con esa descripción la famosa detalló la foto de Instagram y lo que más asombró a sus fans es que Kim luce completamente distinta a comparación de ahora.

En la foto se le ve a Kim con apenas una cadenita en el cuello, una blusa bastante sencilla y una chompa muy fina. En cuanto a su look, el rostro no parece al de ahora, aunque con cejas menos voluminosas, pestañas naturales y labios más delgados.

El peinado que usa Kim Kardashian es un simple moño en la parte de atrás. Hoy cambia de apariencia en un dos por tres pues trabaja con estilistas famosos. En 21 horas la instantánea superó los 1,936,960 ‘Me gusta’ en Instagram.

Sobre Kim

La celebridad tiene tres hijos, el último nació por un vientre de alquiler. Está casada con el famoso rapero y diseñador, Kanye West, que hace poco dijo tener intenciones de postular a la presidencia de Estados Unidos.