Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, visita Cusco y comparte fotografías de su paso por Perú Antonela Roccuzzo sorprendió a sus seguidores al visitar Cusco como invitada de una reconocida marca de joyería.

Antonela Roccuzzo llegó a territorio peruano como invitada de una reconocida marca de joyería de lujo, de la que es embajadora. Durante su estadía, la esposa de Lionel Messi aprovechó para conocer Cusco y publicó algunas fotografías de su recorrido en sus redes sociales.

En una de las imágenes aparece junto a una pequeña alpaca, acompañada de un corazón y la bandera peruana. También mostró un paisaje natural que llamó su atención, mientras posaba de espaldas a la cámara. Para esta salida, eligió un look casual con jean, camiseta blanca, botines negros y algunos accesorios.

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Antonela Roccuzzo muestra los regalos que recibió durante su visita a Cusco

La esposa de Lionel Messi también compartió un video en el que mostró otro de los detalles que recibió por parte de la marca que la invitó al Perú. Se trata del libro 'Peru: An Odyssey Across a Time-Honored Land', una edición especial lanzada por la cadena Belmond junto a la editorial francesa Assouline para conmemorar sus 25 años en el país. La publicación, escrita por la periodista peruana Catherine Contreras y lanzada en octubre de 2025, reúne información sobre la gastronomía, las tradiciones y los paisajes peruanos.

Entre los obsequios también recibió una carta de bienvenida de la firma. En una parte del mensaje se alcanza a leer: "Querida Antonela, nos complace enormemente contar con tu presencia en nuestro viaje...".

La visita de Antonela Roccuzzo coincide con la presencia del papa León XIV en territorio peruano, quien llegó como parte de la última etapa de su recorrido por Sudamérica.

Por su parte, Lionel Messi no viajó con su esposa y permanece en Estados Unidos, donde continúa cumpliendo sus compromisos deportivos con el Inter Miami.