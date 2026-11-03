Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVOLluvias en Piura, Chiclayo y Tumbes EN VIVO hoy: pronóstico del clima en el norte del Perú
EN VIVO

Keiko, la escritora y ¿qué está pasando en el congreso? FT. Fernando García | Arde Troya con Juliana Oxenford

Entretenimiento

Reggaetón Lima Festival 7: así fue el show de Anuel AA, Beéle, Payaso x ley, Wisin y más artistas internacionales

Payaso X Ley se destacó en el festival y llevó el ritmo del reparto cubano a Lima, con lo que mostró la fusión entre su identidad musical y el reggaetón internacional.


El cantante Payaso X Ley llevó el reparto cubano al Estadio Nacional de Lima.
El cantante Payaso X Ley llevó el reparto cubano al Estadio Nacional de Lima.Difusión.
Por
google iconLa República en Google

El Estadio Nacional una vez más fue el epicentro de Reggaetón Lima Festival, una de las fiestas más grandes que se realizó en Halloween. El evento contó con una programación con figuras como Anuel AA, Beéle, Wisin, Jowell y Randy, Lunay y J Álvarez, entre otros exponentes de la música latina. Dentro de este encuentro, Payaso X Ley aportó su identidad artística y el sonido del reparto cubano.

El cantante Payaso X Ley llevó el reparto cubano al Estadio Nacional de Lima durante su participación en el Reggaetón Lima Festival 7, edición Halloween, celebrado el sábado 31 de octubre ante 60.000 personas.

Video destacado

ANDREA SAN MARTÍN Y JUAN VÍCTOR: ¿QUIÉN TENDRÁ LA TENENCIA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Puedes ver

Conciertos noviembre 2026: fechas, horarios, precios y dónde comprar entradas para los próximos eventos musicales en Perú

lr.pe

La música cubana se hizo presente en el Reggaetón Lima Festival 7

El Reggaetón Lima Festival 7 contó con la presencia de Befocus Music y su CEO, Raynier González, quienes acompañaron al artista en un momento significativo de su carrera. Esta participación forma parte del trabajo de desarrollo y posicionamiento internacional que la compañía impulsa junto a Payaso X Ley para acercar su música a nuevas audiencias.

LR Focus

Para Befocus Music, esta presentación representa un avance en su apuesta por el talento cubano y por la construcción de oportunidades en escenarios internacionales. El acompañamiento al artista refleja una visión que combina el desarrollo musical, la estrategia de promoción y la expansión hacia nuevos mercados.

Desde El Cerro, su barrio de origen en La Habana, hasta el Estadio Nacional de Lima, el recorrido de Payaso X Ley conecta sus raíces con una nueva etapa profesional. Su participación constituye un logro compartido con su equipo y con el público que ha acompañado su crecimiento.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 3 de noviembre de 2026

Por Carlin | 3 de Noviembre 2026

Carlincatura del lunes 2 de noviembre de 2026

Por Carlin | 2 de Noviembre 2026

Carlincatura del domingo 1 de noviembre de 2026

Por Carlin | 1 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Vacuna gratis contra el dengue protege hasta 4 años y medio: quiénes pueden recibirla y qué centros la aplican en Lima

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

China llevará a América Latina 15 trenes eléctricos de última generación: tendrán wifi, capacidad para casi 900 pasajeros y llegarán en 2027 a un país que sorprende por su apuesta ferroviaria

Entretenimiento

Grupo 5 rinde homenaje a Elmer Yaipén en concierto GRATIS en Chiclayo: fecha, hora y lugar de un día histórico para la cumbia peruana

Omar Courtz en Lima 2026: nueva sede, fecha, posible setlist, precio de las entradas y todo lo que debes saber del gran concierto

Mariah Carey inaugura la Navidad con radical transformación punk y revive su proyecto secreto de rock: "It's time…!"

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Reelección encubierta: JEE proclaman a algunos alcaldes y rechazan a otros que postularon como regidores

Yenifer Paredes pide información al Ministerio del Interior sobre la detención de Pedro Castillo en 2022

Alcalde de Tacna protagoniza enfrentamiento con congresistas de Obras y JP: "Ustedes tuvieron un voto por accidente"