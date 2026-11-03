Reggaetón Lima Festival 7: así fue el show de Anuel AA, Beéle, Payaso x ley, Wisin y más artistas internacionales

El Estadio Nacional una vez más fue el epicentro de Reggaetón Lima Festival, una de las fiestas más grandes que se realizó en Halloween. El evento contó con una programación con figuras como Anuel AA, Beéle, Wisin, Jowell y Randy, Lunay y J Álvarez, entre otros exponentes de la música latina. Dentro de este encuentro, Payaso X Ley aportó su identidad artística y el sonido del reparto cubano.

El cantante Payaso X Ley llevó el reparto cubano al Estadio Nacional de Lima durante su participación en el Reggaetón Lima Festival 7, edición Halloween, celebrado el sábado 31 de octubre ante 60.000 personas.

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La música cubana se hizo presente en el Reggaetón Lima Festival 7

El Reggaetón Lima Festival 7 contó con la presencia de Befocus Music y su CEO, Raynier González, quienes acompañaron al artista en un momento significativo de su carrera. Esta participación forma parte del trabajo de desarrollo y posicionamiento internacional que la compañía impulsa junto a Payaso X Ley para acercar su música a nuevas audiencias.

Para Befocus Music, esta presentación representa un avance en su apuesta por el talento cubano y por la construcción de oportunidades en escenarios internacionales. El acompañamiento al artista refleja una visión que combina el desarrollo musical, la estrategia de promoción y la expansión hacia nuevos mercados.

Desde El Cerro, su barrio de origen en La Habana, hasta el Estadio Nacional de Lima, el recorrido de Payaso X Ley conecta sus raíces con una nueva etapa profesional. Su participación constituye un logro compartido con su equipo y con el público que ha acompañado su crecimiento.