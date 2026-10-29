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Selena Gomez y Demi Lovato se reencuentran 17 años después y recrean icónico póster: “Siempre princesa”

Selena Gomez y Demi Lovato recrearon el póster de 'Programa de protección para princesas' en una campaña de Rare Beauty que revive su amistad y la nostalgia de Disney.

Selena Gómez y Demi Lovato tuvieron un nostálgico encuentro tras 17 años sin compartir pantalla. Composición LR. Instagram
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Selena Gómez y Demi Lovato volvieron a compartir protagonismo en una producción que despertó la nostalgia de los seguidores de Disney Channel. Las cantantes recrearon el icónico póster de 'Programa de protección para princesas', la película que protagonizaron en 2009, como parte de una campaña de Rare Beauty, la marca de maquillaje fundada por Gómez. La iniciativa recupera la estética de aquella producción y evoca los primeros años de una amistad que comenzó cuando ambas eran niñas.

"Una vez princesa, siempre princesa", escribió la expareja de Justin Bieber al publicar la fotografía en sus redes sociales. En la imagen, la artista aparece con un vestido azul turquesa y una tiara. Mientras que Demi Lovato luce un vestido amarillo con detalles florales y una corona. Ambas posan sobre unas maletas verdes, en una composición que recuerda directamente al material promocional de la película que compartieron hace 17 años.

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El regreso de 'Delena' con estética de los 2000 y guiños a su época en Disney

El reencuentro de las celebridades forma parte de la campaña Still Making Each Other Blush, cuyo nombre puede traducirse como "Todavía nos hacemos sonrojar". La iniciativa acompaña el lanzamiento del 'Delena Soft Pinch Blush Bundle', un set de edición limitada de Rare Beauty que reúne dos tonos del popular rubor líquido de la marca y una brocha para aplicar el producto.

La promoción del producto incorpora elementos visuales asociados con la cultura Y2K, como una habitación inspirada en los años 2000 y fotografías de la infancia de las dos artistas. Entre los recuerdos aparecen referencias a 'Barney & Friends', el programa infantil en el que se conocieron. Además de guiños al universo de Disney Channel, como las películas 'Camp Rock' y 'Programa de protección para princesas'.

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La historia detrás de la amistad entre Selena Gómez y Demi Lovato

Aunque las artistas construyeron una amistad desde pequeñas, su relación atravesó periodos de distanciamiento. Alrededor de 2010 comenzaron a circular señales de que ya no mantenían la misma cercanía que habían mostrado durante sus primeros años en Disney. Con el paso del tiempo, ambas hablaron públicamente acerca de que se encontraban en distintas etapas de su vida, pero resaltaron la admiración mutua que sentían.

Con el lanzamiento de 'Still Making Each Other Blush', las cantantes volvieron a conectar sus trayectorias mediante referencias a Disney, sus antiguos videos de YouTube y la película que protagonizaron en 2009. La recreación del póster de 'Programa de protección para princesas' se convirtió así en el elemento central de una campaña que combina nostalgia, recuerdos personales y una nueva colaboración comercial.

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