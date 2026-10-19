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Muere querida actriz de 'Rebelde' con solo 39 años tras una dura batalla contra el cáncer

La recordada protagonista de 'Rebelde' falleció el último fin de semana a los 39 años tras luchar contra el cáncer. La noticia habría sido comunicada por su familia y habría sorprendido a sus seguidores.

Lua Blanco enfrentó una dura batalla contra el cáncer desde hace pocos meses. Foto: Composición LR/Captura/'X'
Lua Blanco enfrentó una dura batalla contra el cáncer desde hace pocos meses. Foto: Composición LR/Captura/'X'
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Lua Blanco, actriz y cantante brasileña conocida por interpretar a Roberta Messi en la versión brasileña de la novela juvenil 'Rebelde', falleció a los 39 años, según la información difundida en el artículo original. La noticia se conoció el domingo 18 de octubre de 2026 y generó sorpresa entre los seguidores de la artista, cuya popularidad creció gracias a su participación en la producción televisiva.

De acuerdo con el comunicado atribuido a su familia, la intérprete atravesó una dura lucha contra el cáncer durante los últimos meses de su vida. Su hermano Daniel Blanco fue señalado como el encargado de comunicar el fallecimiento y compartir unas palabras de despedida en nombre de sus seres queridos, quienes también solicitaron respeto durante este difícil momento.

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Lua Blanco, Roberta Messi en 'Rebelde', murió a los 39 años

Lua Blanco alcanzó la fama en Brasil por su interpretación de Roberta Messi en 'Rebelde', la adaptación brasileña de la exitosa novela juvenil emitida por Record entre 2011 y 2012. Su personaje se convirtió en uno de los más recordados de la producción, que también impulsó la carrera musical de sus protagonistas.

Además de su trabajo en la exitosa producción, la actriz participó en otras producciones televisivas, entre ellas 'Malhação', 'Pecado Mortal' y 'A Força do Querer'. Su trayectoria incluyó proyectos vinculados al teatro y la música, ámbitos en los que desarrolló distintas facetas profesionales.

La noticia de su muerte provocó reacciones entre sus antiguos compañeros de elenco y otras figuras del entretenimiento brasileño.

Varios artistas expresaron sus condolencias y recordaron a la intérprete en las redes sociales. Entre ellos estuvieron Sophia Abrahão, Arthur Aguiar y Chay Suede, con quienes compartió parte de su etapa en la ficción juvenil.

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¿De qué murió Lua Blanco?

Lua Blanco murió el domingo 18 de octubre de 2026, a los 39 años, a consecuencia de un cáncer, según confirmó su familia a través de las redes sociales. El anuncio fue difundido por su hermano Daniel Blanco, quien informó que la actriz había enfrentado la enfermedad durante los últimos meses de vida.

En el mensaje de despedida, la familia explicó que la artista permaneció acompañada por sus seres queridos durante ese periodo. También señaló que falleció en paz y pidió respeto por el duelo que atravesaban sus familiares.

"Ella venía luchando contra un cáncer en los últimos meses de vida y, durante ese tiempo, estuvo completamente rodeada por el amor de la familia y de los amigos que la acompañaron toda la vida", expresó Daniel Blanco en el comunicado, según la reproducción publicada por medios brasileños.

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